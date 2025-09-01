Крейг Джоунс приспа Чел Сонен два пъти в супер-двубой на CJI 2

Чел Сонен влезе като късна смяна на Гейбъл Стивсън на събитието "Craig Jones Invitational 2" в неделя вечер в Лас Вегас и направи всичко по силите си, за да оцелее срещу Крейг Джоунс.

В мач, насрочен за три рунда по пет минути, Сонен беше принуден да се предаде два пъти след един и същ прийом. Бившият претендент за титлите на UFC в средна и лека-тежка категория веднага свали Джоунс на земята, само за да се озове заключен в „бъги чоук“. Захватът беше стегнат и Сонен очевидно загуби съзнание.

Сонен се свести и двамата спортисти се съгласиха да продължат. Сонен отново свали Джоунс на земята, опитвайки ключ на крака, който не представляваше реална опасност за граплър от калибъра на Джоунс. Основателят на CJI отново атакува с „бъги чоук“, като за втори път приспа Сонен.

Макарти не можа да сдържи смеха си, когато Сонен се опита да предложи мачът да продължи до три от пет победи, а публиката скандираше двамата да се borqt отново, но реферът обяви края на срещата.

Официалният резултат беше обявен като победа за Джоунс чрез двоен „бъги чоук“.

