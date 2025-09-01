Виктор Хюго и Ник Родригес изведоха B-Team до награда от 1 милион долара на CJI 2

Крейг Джоунс добави бонус от 50 000 долара за събмишън, за да направи екшъна по-вълнуващ през втория ден на "Craig Jones Invitational 2" в Лас Вегас, а Виктр Хюго от B-Team прибра допълнителни 100 000 долара – в допълнение към наградата от 1 000 000 долара за отбора му, спечелил предизвикателството в стил "Quintet".

B-Team и Team Australasia се бориха за място на финала, а Хюго донесе успеха на своя отбор със задушаваща техника(arm-triangle choke) над Фабрисио Андрей. Белал Атибари от Team Australasia, който счупи крак в четвъртфиналите в събота, реши да се състезава въпреки всичко, за да опита да изведе отбора си до дуела за 1 милион долара. Хюго обаче си осигури още един събмишън със задушаване с ръка, за да класира B-Team напред – и да спечели 100 000 долара само на полуфиналите.

New Wave спечели другото място на финала, като елиминира Team Americas в четвъртфиналите в събота вечер, а след това се изправи срещу Atos на полуфинала в неделя. Люк Грифит отказа Диего Пато със задушаване от гръб (rear-naked choke), преди да се предаде след ключ на ръката (armbar) от Фелипе Пена, но решаващата победа дойде с ключ на ръката от съотборника му Джанкарло Бодони срещу Роналдо Джуниър.

B-Team избра Крис Войчик за свой пръв представител на финала, а New Wave изпрати срещу него по-лекия, но изключително опасен граплинг майстор Мика Галвао. Срещата завърши с равенство.

И останалите четири срещи завършиха без събмишън. След кратка почивка беше обявено, че и тримата съдии са отсъдили равенство 47-47 между B-Team и New Wave. Критериите определиха, че последният мач ще бъде решаващ, и представянето на Родригес срещу Грифит донесе на "B-Team" общата победа – и 1 милион долара.

В първия турнир на CJI за жени с награден фонд от 100 000 долара, Хелена Кревар си тръгна с наградата, след като отказа дъщерята на Андре Галвао, Сара Галвао, с ключ на глезена в третия рунд на финала. В събота Кревар спечели със съдийско решение срещу Адел Форнарино, докато Галвао елиминира Ана Каролина Виейра в другия полуфинал, също със съдийско решение.