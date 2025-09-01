Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Виктор Хюго и Ник Родригес изведоха B-Team до награда от 1 милион долара на CJI 2

Виктор Хюго и Ник Родригес изведоха B-Team до награда от 1 милион долара на CJI 2

  • 1 сеп 2025 | 12:47
  • 148
  • 0
Виктор Хюго и Ник Родригес изведоха B-Team до награда от 1 милион долара на CJI 2

Крейг Джоунс добави бонус от 50 000 долара за събмишън, за да направи екшъна по-вълнуващ през втория ден на "Craig Jones Invitational 2" в Лас Вегас, а Виктр Хюго от B-Team прибра допълнителни 100 000 долара – в допълнение към наградата от 1 000 000 долара за отбора му, спечелил предизвикателството в стил "Quintet".

B-Team и Team Australasia се бориха за място на финала, а Хюго донесе успеха на своя отбор със задушаваща техника(arm-triangle choke) над Фабрисио Андрей. Белал Атибари от Team Australasia, който счупи крак в четвъртфиналите в събота, реши да се състезава въпреки всичко, за да опита да изведе отбора си до дуела за 1 милион долара. Хюго обаче си осигури още един събмишън със задушаване с ръка, за да класира B-Team напред – и да спечели 100 000 долара само на полуфиналите.

New Wave спечели другото място на финала, като елиминира Team Americas в четвъртфиналите в събота вечер, а след това се изправи срещу Atos на полуфинала в неделя. Люк Грифит отказа Диего Пато със задушаване от гръб (rear-naked choke), преди да се предаде след ключ на ръката (armbar) от Фелипе Пена, но решаващата победа дойде с ключ на ръката от съотборника му Джанкарло Бодони срещу Роналдо Джуниър.

B-Team избра Крис Войчик за свой пръв представител на финала, а New Wave изпрати срещу него по-лекия, но изключително опасен граплинг майстор Мика Галвао. Срещата завърши с равенство.

И останалите четири срещи завършиха без събмишън. След кратка почивка беше обявено, че и тримата съдии са отсъдили равенство 47-47 между B-Team и New Wave. Критериите определиха, че последният мач ще бъде решаващ, и представянето на Родригес срещу Грифит донесе на "B-Team" общата победа – и 1 милион долара.

В първия турнир на CJI за жени с награден фонд от 100 000 долара, Хелена Кревар си тръгна с наградата, след като отказа дъщерята на Андре Галвао, Сара Галвао, с ключ на глезена в третия рунд на финала. В събота Кревар спечели със съдийско решение срещу Адел Форнарино, докато Галвао елиминира Ана Каролина Виейра в другия полуфинал, също със съдийско решение.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Международната федерация награди българските съдии и организаторите на Световното в София

Международната федерация награди българските съдии и организаторите на Световното в София

  • 1 сеп 2025 | 09:23
  • 576
  • 0
Япония триумфира в София и защити титлата си при кадетите

Япония триумфира в София и защити титлата си при кадетите

  • 1 сеп 2025 | 02:22
  • 1799
  • 0
България загуби от Казахстан в отборната надпревара на Световното първенство по джудо за кадети в София

България загуби от Казахстан в отборната надпревара на Световното първенство по джудо за кадети в София

  • 31 авг 2025 | 13:12
  • 662
  • 0
Буря спря дебюта на BKFC в Черна гора

Буря спря дебюта на BKFC в Черна гора

  • 31 авг 2025 | 13:10
  • 842
  • 0
Вижте всеки събмишън от отборните срещи на CJI 2

Вижте всеки събмишън от отборните срещи на CJI 2

  • 31 авг 2025 | 09:45
  • 945
  • 0
Бо Никъл се завърна с победа в борбата

Бо Никъл се завърна с победа в борбата

  • 31 авг 2025 | 08:42
  • 1013
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън, (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън, (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 13:09
  • 38358
  • 8
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 10917
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 8915
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 20006
  • 0
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 8070
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 8294
  • 0