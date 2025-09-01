Популярни
  3. Европейските шампионки по бадминтон Стефани Стоева и Габриела Стоева: Гответе се, имаме още какво да покажем

  • 1 сеп 2025 | 12:54
Европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева заявиха, че са научили много от последните няколко месеца в кариерата си и са горди от петото място на Световното първенство по бадминтон в Париж.

"Лятото си отиде . . . но остави спомени, които ще пазим завинаги. Имаше и тъга, и щастие. Най-болезненото за нас беше загубата на нашия най-верен приятел, нашето куче и брат Бъки. Той завинаги ще остане в сърцата ни!", написаха българките в социалните мрежи.

"Но имаше и моменти на гордост - за втори път, в същата зала, където бяха Олимпийските игри, отново се изкачихме до почетното пето място на Световното първенство. Паднахме, изправихме се и летяхме високо. Това лято ни научи много. А най-хубавото, най-силното, тепърва предстои. Гответе се, имаме още какво да покажем!", добавиха сестрите.

