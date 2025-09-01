Пампорово прие 12-тото поредно издание на ендуро предизвикателството Елевейшън999

През изминалия уикенд в Пампорово и по пътеките над Смолян се проведе 12-тото поредно издание на едно от най-трудните и интересни състезания по планинско колоездене в България и района - ендуро предизвикателството Елевейшън999. Състезанието тази година включваше общо 5 специални етапа - два в Пампорово и три в посока към Смолян с обща дължина от близо 13 километра, денивелация от над 1400 метра и финал в самия център на града!

Петте трасета предложиха комбинация от стръмни терени, корени, камъни, скокове и скални дропове, където всеки състезател трябваше да покаже не само скорост, но и изключителна техника и издръжливост и успяха да изпитат до краен предел уменията на някой от най-добрите колоездачи в страната.

Най-доброто време за деня успя да постигне Йордан Донев от клуб „Свободно измерение“, който премина по всички 5 състезателни етапи с общо време от 21 минути и 34.380 секунди. Втори и трети след него се класираха Стоян Върбанов от Riders United и съотборника му Симеон

Дулевски. В категорията на юношите, конкуренцията бе голяма, а победата грабна Иван Селенски от клуб MSM, който премина по трасетата с общо време от 21 минути и 58.590 секунди, което е и третото най-добро време за цялото събитие.

В събота, 30.08, освен колоездачното събитие, в родопския ни курорт се проведе още едно интересно събитие – „Пампорово Съмър Фест“. Пилотното издание на фестивала събра на откритата сцена в центъра на курорта стотици посетители, които се насладиха на музикална програма и две театрални постановки на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“.