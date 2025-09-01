Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Пампорово прие 12-тото поредно издание на ендуро предизвикателството Елевейшън999

Пампорово прие 12-тото поредно издание на ендуро предизвикателството Елевейшън999

  • 1 сеп 2025 | 12:40
  • 211
  • 0
Пампорово прие 12-тото поредно издание на ендуро предизвикателството Елевейшън999

През изминалия уикенд в Пампорово и по пътеките над Смолян се проведе 12-тото поредно издание на едно от най-трудните и интересни състезания по планинско колоездене в България и района - ендуро предизвикателството Елевейшън999. Състезанието тази година включваше общо 5 специални етапа - два в Пампорово и три в посока към Смолян с обща дължина от близо 13 километра, денивелация от над 1400 метра и финал в самия център на града!

Петте трасета предложиха комбинация от стръмни терени, корени, камъни, скокове и скални дропове, където всеки състезател трябваше да покаже не само скорост, но и изключителна техника и издръжливост и успяха да изпитат до краен предел уменията на някой от най-добрите колоездачи в страната.

Най-доброто време за деня успя да постигне Йордан Донев от клуб „Свободно измерение“, който премина по всички 5 състезателни етапи с общо време от 21 минути и 34.380 секунди. Втори и трети след него се класираха Стоян Върбанов от Riders United и съотборника му Симеон

Дулевски. В категорията на юношите, конкуренцията бе голяма, а победата грабна Иван Селенски от клуб MSM, който премина по трасетата с общо време от 21 минути и 58.590 секунди, което е и третото най-добро време за цялото събитие.

В събота, 30.08, освен колоездачното събитие, в родопския ни курорт се проведе  още едно интересно събитие – „Пампорово Съмър Фест“.  Пилотното издание на фестивала събра на откритата сцена в центъра на курорта стотици посетители, които се насладиха на музикална програма и две театрални постановки на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Министър Пешев отправи приветствие по повод откриването на новата учебна година в спортните училища

Министър Пешев отправи приветствие по повод откриването на новата учебна година в спортните училища

  • 1 сеп 2025 | 08:59
  • 513
  • 0
Италианец спечели първия етап на Обиколката на България

Италианец спечели първия етап на Обиколката на България

  • 31 авг 2025 | 19:58
  • 1431
  • 3
Вингегор недостижим в деветия етап на Вуелтата

Вингегор недостижим в деветия етап на Вуелтата

  • 31 авг 2025 | 19:17
  • 1641
  • 0
Два медала за България от Европейското по спортно катерене

Два медала за България от Европейското по спортно катерене

  • 31 авг 2025 | 18:29
  • 717
  • 0
Петя Неделчева-Хранова: Всеки даде максимума от себе си на Световното

Петя Неделчева-Хранова: Всеки даде максимума от себе си на Световното

  • 31 авг 2025 | 17:30
  • 1466
  • 0
Обиколката на България стартира в Приморско

Обиколката на България стартира в Приморско

  • 31 авг 2025 | 15:26
  • 2289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън, (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън, (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 13:09
  • 38300
  • 8
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 10880
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 8912
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 19992
  • 0
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 8067
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 8287
  • 0