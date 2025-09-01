Британска спринтьорка с остра критика към Големия шлем на атлетиката заради неизпълнени обещания: Нямаше пари

Британската спринтьорка Дарил Нийта отправи остри критики към лекоатлетическата верига Голям шлем заради неуспеха ѝ да изплати навреме възнагражденията на атлетите, както беше обещано преди старта на турнира.

Нийта даде най-ясния сигнал досега, че Големият шлем на атлетиката е изпитвал финансови затруднения още преди първото си състезание през април тази година.

Веригата, основана от американската спринтьорска легенда Майкъл Джонсън с амбицията да промени леката атлетика, се сблъска с проблеми веднага след старта си и дори не успя да завърши програмата си за първата година.

Турнирът проведе състезания в Кингстън през април, последвани от Маями и Филаделфия през май. Финалният кръг в Лос Анджелис през юни обаче беше изненадващо отменен, като впоследствие стана ясно, че причината е недостиг на средства.

Разследване на The Athletic от миналата седмица разкри, че ръководството на Големия шлем на атлетиката е знаело за финансов дефицит още преди кръга в Кингстън, след като ключов инвеститор не е изпълнил ангажиментите си. Въпреки това атлетите са били уверявани, че всичко е наред. Сега Джонсън се бори да спаси репутацията си, докато състезателите остават без изплатени суми и заплашват със съдебни действия.

"Пристигнах в Ямайка в сряда, толкова развълнувана за откриването на сезона в Кингстън... О, Боже, хайде да вземем тези пари от Големия шлем“, казва Нийта в своя YouTube влог. "(Смее се) Скъпа, нямаше никакви пари (смее се отново), нямаше пари.“

Думите на Нийта предполагат, че Големият шлем на атлетиката не е успял да изпълни своята част от споразумението още от първия кръг, което съвпада с последните информации по случая.

Джонсън и неговият екип продължават да дават уверения на атлетите, но до момента не са преведени никакви средства, освен таксите за участие от първия кръг в Кингстън.

Снимки: Gettyimages