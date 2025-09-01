Чопра повежда Индия към Световното в Токио

Индия ще има най-голям брой състезатели в хвърлянето на копие за мъже сред всички участващи страни. Освен Чопра, в отбора са включени и трима други изгряващи копиехвъргачи – Сачин Ядав, Яшвир Сингх и Рохит Ядав.

Индия ще бъде страната с най-много състезатели в хвърлянето на копие за мъже на Световното първенство в Токио следващия месец. Нирадж Чопра ще оглави група от четирима атлети, което е забележително отражение на "революцията“, предизвикана от успехите на двукратния олимпийски медалист на световната сцена.

Индия ще бъде представена от общо 19-членен отбор на шампионата, който ще се проведе от 13 до 21 септември.

Рохит, който първоначално не беше сред 36-те атлети, класирали се за надпреварата в Токио, получи покана от Световната атлетика след оттеглянето на състезатели с по-висок ранкинг от него.

На последното издание през 2023 г. също се класираха четирима индийци, но тогава Рохит беше принуден да се оттегли поради контузия. В Будапеща през 2023 г. Чопра спечели злато, докато Кишоре Джена и Ману завършиха съответно пети и шести, като трима индийци достигнаха финала в хвърлянето на копие за мъже – историческо постижение.

Това е първият път, в който четирима индийци ще се състезават в една и съща дисциплина на Световно първенство. Чопра се класира с "уайлд кард“ като настоящ шампион, което отвори вратата за присъединяването на още трима негови сънародници.

Една страна може да има максимум трима участници в дисциплина, но броят може да нарасне до четири, ако един от атлетите се класира с "уайлд кард“.

Чопра също така покри директния квалификационен норматив от 85.50 метра, докато останалите трима индийци се класираха чрез световната ранглиста.

"Особено съм доволен, че имаме четирима класирани копиехвърлячи. Надяваме се, че и този път всички те ще достигнат до финалите“, заяви говорителят на Атлетическата федерация на Индия Адил Сумаривала по време на виртуална пресконференция.

"Миналия път също бяха четирима, но Рохит Ядав беше контузен и не можа да участва. А ние имахме всички останали във финала, в топ шест.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages