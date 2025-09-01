"Моряците" ще възстановят и ще мислят за защита на позициите

Паузата в първенството ще даде възможност на трима от играчите на Черно море да се възстановят преди поредния домакински мач от efbet Лига срещу Добруджа. Става въпрос за Цветомир Панов, Димитър Тонев и Андреяс Калкан, който очаква своя дебют след тежката контузия през миналия сезон.

Последните срещи показаха, че в отбора има задаващи се проблеми от самото начало, върху които ще трябва да се постави ударение. През настоящата кампания треньорският щаб на "моряците" се погрижи да имат в наличност силни флангови играчи. Треньорът Илиан Илиев разполага с трима нападатели към настоящия момент, а младокът Георги Лазаров е поредното откритие в лагера на варненци.

Илиан Илиев: Поведението в последните два мача не е добро

Празнината, оставена след заминаването на Мазир Сула, при всички положения на този етап не може да бъде запълнена. През изтеклите два сезона именно той бе човекът оркестър в средата на терена, а с темпото в играта задаваше ритъма в средата на терена. Именно това е причината треньорът да използва някои варианти в състава си, а в определени случаи и офанзивен играч да придава по-голяма острота в нападение.

Асен Чандъров е най-подходящият изпълнител за заместник на Мазир Сула, но все още не може да поеме тази отговорна роля. Със сигурност завръщането на Берк Бейхан ще повиши качеството в средата на терена и ще даде повече опции за офанзивните играчи.

В повечето от случите с присъствието на Давид Телеш и Берк Бейхан дава възможност на ветерана Васил Панайотов да играе в по-предни позиции като атакуващ полузащитник. "Моряците" и през този сезон имат сериозни амбиции, а защита на позициите от последните два сезона е основен приоритет.



Пламен Трендафилов