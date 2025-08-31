Популярни
  • 31 авг 2025 | 23:02
  • 225
  • 0
Резултати и голмайстори от третия кръг на Североизточната Трета лига

Днес се изиграха всички без един от мачовете от третия кръг на Североизточната Трета лига. Септември (Тервел) продължава да води убедително, като има три победи от три мача. Бенковски пък смачка Светкавица с 10:1.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

30 август 2025 г., събота, 18:00 часа:

Бенковски (Исперих) - Светкавица (Търговище) 10:1

Янчо Андреев – 3 гола, Марин Петков – 2, Светослав Николов, Баръш Николаев, Филип Хорват, Микита Ходаковский, Серги Кешкерян – по 1; Станимир Николов.

Рилци (Добрич) - Олимпик (Варна) 0:2

0:1-Александър Гроздев (60)

0:2-Александър Гроздев (84)

Фратрия II (Бенковски) - Доростол (Силистра) 0:1

0:1Даниел Желев (16)

Черно море II (Варна) - Устрем (Дончево) 1:2

0:1-Виктор Христов (9)

0:2-Иван Цачев (14)

1:2-Андрей Христов (88)

Септември (Тервел) - Аксаково (Аксаково) 3:2

0:1-Илиян Върбанов (6)

0:2-Димитър Ковачев (10)

1:2-Петър Георгиев (70 дузпа)

2:2-Петър Георгиев (86)

3:2-Владислав Мирчев (88)

31 август 2025 г., неделя, 18:00 часа:

Спартак II (Варна) - Волов Шумен 2007 (Шумен) 2:4

1:0- ? (3 автогол)

2:0-Никола Тотев (7)

2:1-Алекс Наков (30)

2:2-Румен Николов (56)

2:3-Алекс Наков (65)

2:4-Румен Николов (75 дузпа)

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Ботев (Нови пазар) 2:0

1:0-Васил Марков (9)

2:0-Явор Тодоров (59)

3 септември 2025 г., сряда, 18:00 часа:

Черноморец (Балчик) - Лудогорец III (Разград)

Черноломец (Попово) – почива

