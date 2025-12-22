Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА и ФИБА обявиха, че ще продължат през януари съвместното проучване за нова паневропейска професионална лига

НБА и ФИБА обявиха, че ще продължат през януари съвместното проучване за нова паневропейска професионална лига

  • 22 дек 2025 | 18:07
  • 198
  • 0
НБА и ФИБА обявиха, че ще продължат през януари съвместното проучване за нова паневропейска професионална лига

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Международната федерация по баскетбол (ФИБА) обявиха, че през януари ще продължат съвместното проучване на нова паневропейска професионална лига за мъже, като ангажират потенциални отбори и собственици в процеса на присъединяване към състезанието, се посочва в официално съобщение от ФИБА.

В допълнение към постоянните места, новата лига ще предложи на всеки отбор от свързано с ФИБА национално първенство на Стария континент, основан на заслуги, път за класиране на годишна база или чрез Шампионската лига на ФИБА, или чрез квалификационен турнир в края на сезона. Лигата също така ще съгласува графика си с програмите на вътрешните шампионати и националните отбори, позволявайки на състезателите да представляват своя клуб и държавен тим през цялата година.

Като част от новата лига, НБА и ФИБА също така планират да отделят финансова подкрепа и ресурси за продължаващото развитие на европейската баскетболна екосистема, включително национални първенства, академии на клубни отборни и съществуващите програми на НБА и ФИБА за развитие на амбициозни играчи, треньори и съдии на всички нива.

“По-нататъшното развитие на този съвместен проект на НБА и ФИБА е чудесна новина за европейската баскетболна общност“, каза генералният секретар на международната централа Андреас Загклис и продължи:

“Форматът на лигата зачита принципите на европейския спортен модел, като предлага на всеки амбициозен клуб на континента справедлив път към върха. Проектът е замислен по начин, който ще подобри устойчивостта на цялата европейска баскетболна екосистема, включително играчи, клубове, лиги и национални федерации.“

“Разговорите ни с различни заинтересовани страни в Европа затвърдиха убеждението ни, че съществува огромна възможност около създаването на нова лига на континента“, заяви комисарят на НБА Адам Силвър и добави:

“Заедно с ФИБА очакваме с нетърпение да ангажираме потенциални клубове и собственици, които споделят нашата визия за потенциала на баскетбола в Европа.“

НБА и ФИБА ще предоставят допълнителни актуализации през следващите месеци.

