Светислав Пешич е вариант за нов наставник на Байерн Мюнхен

Легендарният сръбски треньор Светислав Пешич е вариант за нов наставник на баскетболния Байерн Мюнхен, пише изданието sportskacentrala.com.

Германският клуб се раздели с доскорошния си старши треньор Гордън Хърбърт и вече търси негов наследник.

Пешич прекара последните четири години като селекционер на националния отбор на Сърбия, с който спечели сребро от Световното първенство и олимпийски бронз, но след неуспеха на Евробаскет 2025 прекрати сътрудничеството си с местната баскетболна федерация.

Именитият специалист вече е работил в Байерн от 2012-а до 2016 година.