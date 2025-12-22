Популярни
Светислав Пешич е вариант за нов наставник на Байерн Мюнхен

  • 22 дек 2025 | 13:46
  • 362
  • 0
Легендарният сръбски треньор Светислав Пешич е вариант за нов наставник на баскетболния Байерн Мюнхен, пише изданието sportskacentrala.com.

Германският клуб се раздели с доскорошния си старши треньор Гордън Хърбърт и вече търси негов наследник.

Пешич прекара последните четири години като селекционер на националния отбор на Сърбия, с който спечели сребро от Световното първенство и олимпийски бронз, но след неуспеха на Евробаскет 2025 прекрати сътрудничеството си с местната баскетболна федерация.

Именитият специалист вече е работил в Байерн от 2012-а до 2016 година.

