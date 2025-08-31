Два медала за България от Европейското по спортно катерене

Популярни
Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  • 31 авг 2025 | 18:29
От 29 до 31 август в Жилина, Словакия се проведе Eвропейско първенство по спортно катерене за юноши и девойки в дисциплините трудност и скорост. Над 400 състезатели от 31 страни взеха участие в шампионата, разделени в 3 възрастови групи.

В трудността при девойките U21 Александра Тоткова доказа за пореден път високата си класа и спечели бронзовия медал в шампионата. Алекс беше безапелационна в квалификацията и полуфинала, като и в двата кръга беше далеч над останалите й съпернички. Алекс беше безспорната фаворитка и във финала, но лимита от 6 минути за катерене не й достигна за спечелване на втора титла в тази група. Една хватка по-нагоре за чехкинята Арина Юрченко и един (+) за втората Анастасия Кобец бяха точките, които оставиха Алекс на 3-то място. Това беше последно състезание на Александра при девойките, като в отделните възрастови групи тя спечели на световни първенства пълен комплект медали – златен, сребърен и бронзов, а на европейските шампионати - 1 златен и 2 бронзови медала.

Другият медал за България на първенството беше спечелен от Борис Бечев в дисциплината скорост при юношите U17. Още в квалификацията Бобо подобри личното си постижение с близо 2 секунди и със 7.06 се класира 15-ти, което му отреди място във финалния кръг. Най-силният си резултат постигна на полуфинала - 6,84 сек., с което се класира за малкия финал. Там неговият съперник не завърши маршрута, а Борис Бечев заслужи бронзовия медал.

Българският отбор имаше още 4-ма полуфинали в трудността, а в класирането по нации е на 12-то място и в двете дисциплини.

Класирането на останалите български състезатели:

трудност

U17 - девойки - Ида Христоскова - 13-то, Красимира Касабова - 37-мо място

- юноши - Денис Бечев - 25-то, Стефан Кирчев – 34-то място

U19 - девойки - Вероника Игнатова - 19-то, Валисия Мей - 22-ро, Петра Барова – 28-мо място

- юноши - Боян Киров 28-мо, Иван Русев - 41-во място

U21 - Слав Киров - 15-то място

