Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия

С победата си в Гран При на Нидерландия Оскар Пиастри увеличи своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1 на цели 34 точки пред неговия съотборник Ландо Норис, който отпадна от второто място с технически проблем малко преди финала.

Така след първите 15 кръга за сезона Пиастри оглавява класирането с 309 точки и преднина от 34 пункта пред Норис. Тройката оформя действащият шампион Макс Верстапен, който финишира втори в домашното си състезание, но вече има пасив от 104 точки спрямо Пиастри, което практически гарантира, че той няма да спечели петата си поредна титла.

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия:

Оскар Пиастри – 309 точки Ландо Норис – 275 Макс Верстапен – 205 Джордж Ръсел – 184 Шарл Леклер – 151 Люис Хамилтън – 109 Андреа Кими Антонели – 64 Алекс Албон – 64 Нико Хюлкенберг – 37 Исак Хаджар – 37 Ланс Строл – 32 Фернандо Алонсо – 30 Естебан Окон – 28 Пиер Гасли – 20 Лиам Лоусън – 20 Оливър Беарман – 16 Карлос Сайнц – 16 Габриел Бортолето – 14 Юки Цунода – 12 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg