Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  • 31 авг 2025 | 17:55
С победата си в Гран При на Нидерландия Оскар Пиастри увеличи своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1 на цели 34 точки пред неговия съотборник Ландо Норис, който отпадна от второто място с технически проблем малко преди финала.

Така след първите 15 кръга за сезона Пиастри оглавява класирането с 309 точки и преднина от 34 пункта пред Норис. Тройката оформя действащият шампион Макс Верстапен, който финишира втори в домашното си състезание, но вече има пасив от 104 точки спрямо Пиастри, което практически гарантира, че той няма да спечели петата си поредна титла.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия:

  1. Оскар Пиастри – 309 точки

  2. Ландо Норис – 275

  3. Макс Верстапен – 205

  4. Джордж Ръсел – 184

  5. Шарл Леклер – 151

  6. Люис Хамилтън – 109

  7. Андреа Кими Антонели – 64

  8. Алекс Албон – 64

  9. Нико Хюлкенберг – 37

  10. Исак Хаджар – 37

  11. Ланс Строл – 32

  12. Фернандо Алонсо – 30

  13. Естебан Окон – 28

  14. Пиер Гасли – 20

  15. Лиам Лоусън – 20

  16. Оливър Беарман – 16

  17. Карлос Сайнц – 16

  18. Габриел Бортолето – 14

  19. Юки Цунода – 12

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

