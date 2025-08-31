С победата си в Гран При на Нидерландия Оскар Пиастри увеличи своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1 на цели 34 точки пред неговия съотборник Ландо Норис, който отпадна от второто място с технически проблем малко преди финала.
Така след първите 15 кръга за сезона Пиастри оглавява класирането с 309 точки и преднина от 34 пункта пред Норис. Тройката оформя действащият шампион Макс Верстапен, който финишира втори в домашното си състезание, но вече има пасив от 104 точки спрямо Пиастри, което практически гарантира, че той няма да спечели петата си поредна титла.
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия:
Оскар Пиастри – 309 точки
Ландо Норис – 275
Макс Верстапен – 205
Джордж Ръсел – 184
Шарл Леклер – 151
Люис Хамилтън – 109
Андреа Кими Антонели – 64
Алекс Албон – 64
Нико Хюлкенберг – 37
Исак Хаджар – 37
Ланс Строл – 32
Фернандо Алонсо – 30
Естебан Окон – 28
Пиер Гасли – 20
Лиам Лоусън – 20
Оливър Беарман – 16
Карлос Сайнц – 16
Габриел Бортолето – 14
Юки Цунода – 12
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
Снимки: Sportal.bg