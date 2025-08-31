150 000 посетители разгледаха изложбата на музея на Световната атлетика в Токио

През осемте седмици, откакто изложбата на Музея на световната атлетика (MOWA) в сградата на Токийското столично правителство беше открита от губернатора на Токио Юрико Коике, около 150 000 посетители са разгледали най-новите международни експозиции на музея.

Изложбата, която е разположена на 2-ри и 45-и етаж на Северната кула в сградата на Токийското столично правителство, съдържа състезателни екипи, обувки, оборудване и трофеи, дарени от много от най-великите атлети в историята на спорта.

На панорамната площадка на 45-ия етаж сензорни екрани на MOWA позволяват на посетителите да гледат видеоклипове от Световното първенство по лека атлетика в Токио през 1991 г. Изложени са и подбрани артефакти от олимпийската колекция на MOWA, датиращи от 1924 до 2024 г. Те включват предмети от олимпийски легенди като четирикратните шампиони Джеси Оуенс и Фани Бланкерс-Кун, както и от звезди от миналогодишните игри в Париж като Нафисату Тиам и Сифан Хасан.

Основното изложбено пространство на MOWA се намира на 2-рия етаж, където всички посетители на панорамната площадка трябва да слязат от северната кула. Тези експозиции са посветени на историята на световните първенства по лека атлетика от 1983 до 2023 г., като включват над 100 състезателни артефакта от легенди като Карл Люис, Юсейн Болт, Валери Адамс, Алисън Феликс и Ян Железни, както и на стогодишнината на Японската асоциация на атлетическите федерации.

Изложбата на MOWA се намира само на три спирки с метролиния „Оедо“ от Националния стадион, където ще се проведе Световното първенство по лека атлетика.

В петък, 12 септември, в навечерието на Световното първенство в Токио, към поредицата колекционерски карти на MOWA ще бъдат добавени още 10 карти на атлети.

Всяка от индивидуално проектираните и номерирани карти изобразява артефакт от известен спортист, който е бил дарен или предоставен назаем на колекцията на музея.

Новите 10 карти ще бъдат пуснати по време на изложбата, като всеки ден ще се предлага по един номериран дизайн, започвайки с карта №61 в петък, 12 септември, и завършвайки с №70 в последния ден на изложбата, неделя, 21 септември. Посетителите могат да получат по една карта от всеки дизайн на човек, до изчерпване на количествата.

Общо в колекцията има 70 карти, като освен новите карти, налични на изложбата в Токио, целият комплект може да бъде поръчан безплатно, карта по карта, от онлайн платформата на MOWA.



Снимка: World Athletics