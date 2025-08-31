Популярни
Почина бейзболна легенда и брат на Били Джийн Кинг

  • 31 авг 2025 | 16:44
  • 285
  • 0
Почина бейзболна легенда и брат на Били Джийн Кинг

След продължително боледуване е починал на 76-годишна възраст Ранди Мофит - дългогодишен питчър в Major League Baseball и по-малък брат на 12-кратната шампионка от "Големия шлем" Били Джийн Кинг. Мофит е починал в четвъртък в Лонг Бийч, Калифорния, съобщи представител на семейството, цитиран от сайта на WTA.

Спортното наследство на семейство Мофит се простира в две различни арени. Докато Кинг изгради WTA и помогна да се превърне женският тенис в глобална сила за равенство, нейният по-малък брат изгради собствена успешна кариера на бейзболното игрище.

Избран в първия кръг на драфта през 1970 г., Мофит се превърна в един от най-надеждните релийвъри на Сан Франциско Джайънтс през 70-е години, като изигра 534 мача за 12 сезона в MLB с екипите на Джайънтс, Хюстън Астрос и Торонто Блу Джейс. Той записа 96 спасени мача с ERA 3.65, а по-късно заслужи място в Стената на славата на Джайънтс през 2008 г. и в Залата на славата на Long Beach State Athletics през 1986 г.

Роден на 13 октомври 1948 г. в Лонг Бийч в семейството на Бил и Бети Мофит, Ранди и Били Джийн израстват в това, което Кинг описва като „любящ дом“, където и двамата братя и сестри развиват състезателния си дух още от ранна възраст.

В публикация в Instagram преди 20 седмици Кинг пише:

„Брат ми Ранди Мофит и аз си приличаме по толкова много неща. И двамата бяхме състезателно ориентирани деца още от самото начало. Той имаше страхотна кариера като питчър в MLB и прекара по-голямата част от времето си със Сан Франциско Джайънтс. Толкова сме щастливи, че израснахме в любящ дом, а и до днес сме изключително близки. Обичам те, малко братче.“

Мофит оставя след себе си две дъщери – Миранда Хара (и съпруга ѝ Ръсти) и Алиша Гос (и съпруга ѝ Джеймс), четири внуци, както и сестра си Били Джийн Кинг и съпругата ѝ Илана Клос.

