България U21 остана на 10-о място на Световното

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години останаха на 10-о място на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Момчетата на селекционера Венцислав Симеонов отстъпиха на връстниците си от Украйна с 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) в спора за 9/10-о място на Мондиала, игран този следобед.

По този начин България завърши на 10-о място в крайното класиране на шампионата на планетата, докато Украйна приключва на 9-а позиция в подреждането.

Най-резултатен за България за пореден път беше Жасмин Величков с 14 точки (2 блока и 1 ас). Огнян Христов пък завърши с 11 точки (1 ас).

За украинския тим Максим Тонконох реализира 15 точки (1 блок) за победата. Микола Куц (1 блок и 1 ас) и Ярослав Хоробец (1 блок и 1 ас) добавиха 12 и 11 точки за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com