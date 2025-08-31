Сорана Кърстя моли да ѝ върнат откраднатия трофей от Кливланд

Румънската тенисистка Сорана Кърстя отправи молба за връщане на трофея, който тя спечели на турнира в Кливланд миналата седмица, след като откри, че е изчезнал от хотелската й стая в Ню Йорк, съобщи Ройтерс.

Кърстя загря за Откритото първенство на САЩ, като победи американката Ан Ли на финала на турнира в Кливланд миналата събота, преди да загуби от Каролина Мухова във втория кръг на последния за годината турнир от Големия шлем в четвъртък.

🚨After winning the #ClevelandOpen trophy last week, Sorana Cîrstea arrived in New York for the US Open — but her trophy was stolen from her hotel room. 🏆

📌 “It has no material value, just sentimental value. Please give it back.” @TennisInTheLand @CirsteaFC #USOpen pic.twitter.com/R4LQuXQ5uj — Cultură Sportivă 🇷🇴 (@CulturaSportRo) August 31, 2025

Към разочарованието след загубата от чехкинята се добави и изчезването от хотелската й стая на трофея от Кливланд - първата й титла на сингъл на твърди кортове от 2008 г.

57-мата в световната ранглиста използва социалните медии в опит да си го върне.

"Който и да е откраднал трофея ми от Кливланд от стая 314 в @thefiftysonesta, моля, върнете го", написа 35-годишната тенисистка. "Той няма материална стойност, само сантиментална! Ще бъда много благодарна!", се казва още в призива на Кърстя.

Следвай ни:

Снимки: Imago