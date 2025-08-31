Фейт Черотич се закани на Уинфред Яви за реванш в Токио

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в бягането на 3000 метра стийпълчейз Фейт Черотич заяви ясно намеренията си, след като триумфира на финала на Диамантената лига в Цюрих. Младата кенийка, която записа време 8:57.24 в четвъртък вечер, сподели, че следващата ѝ мисия е да вземе реванш от олимпийската шампионка Уинфред Яви, когато двете се изправят една срещу друга в Токио.

Триумфът на Черотич в Цюрих, където тя надделя над Нора Джеруто от Казахстан (9:10.87) и Маруа Бузаяни от Тунис (9:12.03), беше колкото празненство, толкова и заявка за бъдещи успехи.

"Целя се в златото на Световното първенство. Не е лесно, но искам тази световна титла“, заяви Черотич минути след победата си.

Черотич разкри, че е страдала от настинка преди състезанието в Цюрих и призна, че не е очаквала да спечели.

"Не очаквах да спечеля, защото бях много слаба; имах настинка, но реших да се напъна“, обясни тя.

Снимки: Gettyimages