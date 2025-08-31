Остапенко се извини за коментара си за "липса на образование" към Таунзънд

Елена Остапенко се извини за провокативните си коментари към Тейлър Таунзънд на Откритото първенство на САЩ.

Латвийката реагира яростно след загубата си от Таунзънд във втория кръг на турнира, като многократно размаха пръст в лицето на американската тенисистка и я обвини, че й липсва образование и няма класа.

Гневът на Остапенко беше предизвикан от ситуация, в която американката не се извини за спечелена точка във важен момент от двубоя, при която топката е закачила филето на мрежата.

Но репликите на Остапенко дори й донесоха обвинения в расизъм, като Наоми Осака заяви, че коментарът за образованието е "едно от най-лошите неща, които можеш да кажеш на чернокожа тенисистка в спорт, в който преобладаващо са бели“.

Остапенко отказа да говори с медиите, но отрече да е расистка в социалните медии, докато защитаваше действията си.

В допълнително изявление в Instagram, посветено на поведението й, тя написа:

"Исках да се извиня за някои от нещата, които казах по време на мача си на сингъл във втория кръг. Английският не е моят роден език, така че когато казах образование, говорех само за това, което смятам за тенис етикет, но разбирам как думите, които използвах, биха могли да обидят много хора извън тенис корта.

Оценявам подкрепата, докато продължавам да уча и да се развивам като личност и тенисистка. Довиждане, Ню Йорк, и очаквам с нетърпение да се върна догодина.“

Таунзънд използва фурора от победата над Остапенко като вдъхновение, за да постигне шокираща победа в третия кръг над петата поставена Мира Андреева.

"Искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха през последните 48 часа. Това е по-важно от мен. Става въпрос за посланието, за представянето, за това да бъда смела и да мога да се покажа като себе си, и аз го направих тази вечер.“

Таунзънд разкри след победа на двойки в събота, че не е чувала лично от Остапенко, но приветства публичното извинение.

"Хубаво е, че го направи, че се извини. Това е добре. Това е готино. В крайна сметка мисля, че това е урок за нея. Както казах, когато всичко се случи за първи път, не можеш да налагаш очакванията си на други хора. В крайна сметка това се случи. Тя очакваше да реагирам по определен начин, а аз не го направих и това я вбеси. Което я накара да каже неща, които са обидни, войнствени, обидни не само за мен, но и за спорта и за цяла култура от хора, която се опитвам да представя по най-добрия начин. Наистина се надявам, че от това тя ще разбере, че не можеш да контролираш хората и е по-добре просто да се съсредоточиш върху себе си", каза Таунзънд.