Вицепрезидентът на Световната атлетика подкрепи златната ръка на Индия: Чопра показва най-доброто, когато наистина се налага

Вицепрезидентът на Световната атлетика Адил Сумаривала подкрепя Нирадж Чопра за Световното първенство по лека атлетика. Той очаква силно представяне от Чопра, въпреки скорошното му второ място. Сумаривала предвижда добра конкуренция между Чопра и Юлиан Вебер. Той също така прогнозира, че Индия ще подобри представянето си от миналогодишното Световно първенство.

27-годишният двукратен олимпийски медалист Чопра зае второ място с хвърляне от 85.01 метра на финала на Диамантената лига. Това е третото му поредно класиране на второ място във финалите, след като спечели трофея през 2022 г. и завърши втори през 2023 г. и 2024 г.

Германецът Юлиан Вебер доминираше в състезанието, спечелвайки първия си трофей от Диамантената лига. Вебер постигна личен рекорд и най-добър резултат за сезона с хвърляне от 91.57 метра, последвано от още един впечатляващ опит от 91.37 метра във финала със седем атлети.

"Мисля, че той (Нирадж) е добре. Нирадж показва най-доброто, когато наистина се налага. 85-86 метра изобщо не е зле. Той спечели Олимпиадата със същия резултат. Просто толкова свикнахме Нирадж да побеждава, че забравяме, че това е спорт, а хвърлянето на копие е непредсказуема дисциплина“, каза Сумаривала.

