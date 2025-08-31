Тебого спечели наградата "Изгряваща звезда на Джеси Оуенс“ за втори път

Олимпийският шампион на 200 метра Лециле Тебого спечели наградата "Изгряваща звезда на Джеси Оуенс“ за втора поредна година по време на финала на Диамантената лига в Цюрих. Талантът от Ботсвана може и да не спечели титлата от Диамантената лига, но представянето му на финала беше още едно доказателство, че Тебого е сред най-великите атлети на своето поколение.

Олимпийският шампион се изправи срещу американския си съперник Ноа Лайлс в един от най-дългоочакваните сблъсъци на финала на Диамантената лига за 2025 г.

22-годишният атлет изпусна победата с минимална разлика в драматичен фотофиниш, завършвайки само на 0.02 секунди зад Лайлс.

Въпреки това, за Тебого имаше и утешителна награда. Времето му от 19.76 секунди беше най-добрият резултат, постигнат от атлет под 23-годишна възраст на тазгодишния финал, което го направи носител на наградата "Изгряваща звезда на Джеси Оуенс“ за втора поредна година.

Наградата, която е сътрудничество между семейство Оуенс, фондация "Джеси Оуенс“ и Диамантената лига, почита наследството на едно от най-големите имена в спорта, като същевременно отличава най-добрите млади таланти в леката атлетика.

Той получи приза от внучките на Оуенс – Джина Хемфил-Страхан и Марлийн Дорч, заедно с другата носителка за 2025 г. – Фейт Черотич.

Това беше втора поредна година, в която Тебого печели наградата, след като беше и най-добре представилият се атлет под 23 години на миналогодишния финал в Брюксел.

Наградата увенча още един блестящ сезон в Диамантената лига за Тебого, който започна кампанията си с две поредни победи и остана на върха на формата си до края на годината.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages