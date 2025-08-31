Тебого спечели наградата "Изгряваща звезда на Джеси Оуенс“ за втори път

Популярни
  • 31 авг 2025 | 10:50
Олимпийският шампион на 200 метра Лециле Тебого спечели наградата "Изгряваща звезда на Джеси Оуенс“ за втора поредна година по време на финала на Диамантената лига в Цюрих. Талантът от Ботсвана може и да не спечели титлата от Диамантената лига, но представянето му на финала беше още едно доказателство, че Тебого е сред най-великите атлети на своето поколение.

Олимпийският шампион се изправи срещу американския си съперник Ноа Лайлс в един от най-дългоочакваните сблъсъци на финала на Диамантената лига за 2025 г.

22-годишният атлет изпусна победата с минимална разлика в драматичен фотофиниш, завършвайки само на 0.02 секунди зад Лайлс.

Въпреки това, за Тебого имаше и утешителна награда. Времето му от 19.76 секунди беше най-добрият резултат, постигнат от атлет под 23-годишна възраст на тазгодишния финал, което го направи носител на наградата "Изгряваща звезда на Джеси Оуенс“ за втора поредна година.

Наградата, която е сътрудничество между семейство Оуенс, фондация "Джеси Оуенс“ и Диамантената лига, почита наследството на едно от най-големите имена в спорта, като същевременно отличава най-добрите млади таланти в леката атлетика.

Той получи приза от внучките на Оуенс – Джина Хемфил-Страхан и Марлийн Дорч, заедно с другата носителка за 2025 г. – Фейт Черотич.

Това беше втора поредна година, в която Тебого печели наградата, след като беше и най-добре представилият се атлет под 23 години на миналогодишния финал в Брюксел.

Наградата увенча още един блестящ сезон в Диамантената лига за Тебого, който започна кампанията си с две поредни победи и остана на върха на формата си до края на годината.

Снимки: Gettyimages

