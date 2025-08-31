Ингебригтсен потвърди завръщането си на пистата за Световното в Токио

Въпреки че все още не се е състезавал това лято, Якоб Ингебригтсен потвърди намерението си да участва на Световното първенство по лека атлетика в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември.

Норвежката икона, който спечели златото на 5000 метра на последните две световни първенства в Орегон 2022 и Будапеща 2023, все още няма състезание тази година поради контузия на ахилеса.

В петък обаче той потвърди участието си в Япония чрез съобщение до медиите и пред норвежката телевизия NRK.

"Може би не е оптимално да бягам на световно първенство без състезания, но просто трябва да го направя. Ще бягам. За това живея. Да се състезавам. Не може да е толкова трудно“, заяви Ингебригтсен.

Разказвайки за проблемите си с формата тази година, той отдаде почит на братята си и на целия си екип за подкрепа по време на възстановяването.

"Няколко пъти тази пролет слизах в "избата на контузиите“. Там беше пълен мрак“, каза той.

"За щастие, получих много добра помощ от Хенрик, Филип и много добри физиотерапевти, съотборници и хора от екипа за подкрепа на националния отбор. Много съм благодарен за тази помощ и не съм сигурен дали щях да стигна до това първенство без тях. Сега ще видим как ще се развият нещата. Наистина съм щастлив, че успях. Но, разбира се, не участвам само заради самото участие.“

Той все още не е потвърдил дали ще се състезава на 1500 м, 5000 м или и в двете дисциплини, но около двукратния олимпийски шампион ще има огромен интерес, независимо кои дистанции избере.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages