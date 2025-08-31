Хасан и Кирос с рекорди на маратона в Сидни

Сифан Хасан подобри рекорда на трасето при жените с повече от три минути, докато Хайлемариам Кирос също подобри предишното най-добро постижение при мъжете на маратона в Сидни. Двамата спечелиха състезанието от платинения етикет на Световната атлетика съответно с времена 2:18:22 и 2:06:06.

Нидерландската звезда Хасан вече има четири победи от шестте си участия в маратони, добавяйки триумфа в Сидни към успехите си от Олимпийските игри миналата година, както и от маратоните в Лондон и Чикаго през 2023 г.

Състезанието в Сидни дебютира като част от Abbott World Marathon Majors, а етиопецът Кирос спечели първата си победа в тази верига, след като миналата година завърши четвърти в Токио и пети в Берлин.

Бягайки с мъже пейсмейкъри, Хасан беше част от група, която достигна 10-ия километър за 32:12 след бърз старт. Тя се редуваше с кенийката Бригид Косгей начело на шестчленната водеща група, като двете преминаха половината дистанция за 1:10:01, придружени от защитаващата титлата си Воркенеш Едеса.

Косгей, бившата световна рекордьорка, успя да поведе, но Хасан изчакваше своя момент, който дойде след 35-ия километър, достигнат за 1:55:53.

Хасан бързо натрупа голяма преднина пред Косгей и въпреки че изглеждаше некомфортно при едно значително спускане, тя продължи да се откъсва от съперничката си.

Тя достигна финалната линия с време 2:18:22, подобрявайки рекорда на трасето от 2:21:40, поставен от Едеса миналата година. Косгей я последва с време 2:18:56.

Едеса завърши трета с 2:22:15, а Сичала Кумеши се нареди четвърта с 2:22:50.

"Натисках много силно до финала“, обясни Хасан в интервюто си след състезанието. "Започнах твърде бързо и си научих урока. Щастлива съм, че това е първото състезание, което завършвам без драма. Всеки път научавам голям урок. Много съм щастлива, че поставих рекорд на трасето и спечелих.“

При мъжете голяма група, включваща двукратния олимпийски шампион в маратона Елиуд Кипчоге, Кирос и 20-годишния Адису Гобена, достигна половината дистанция за 1:03:45.

Пейсмейкърите се оттеглиха на 30-ия километър и група от седем бегачи се откъсна напред, докато Кипчоге остана по-назад.

Гобена атакува около 36-ия километър, разтегляйки групата на съперниците си. Кирос го последва и когато го настигна, изглеждаше, че работят заедно. Гобена обаче винаги беше на няколко крачки пред него, докато Тебело Рамаконгоана от Лесото ги държеше под око, все още в битката за челните места.

Гобена и Кирос достигнаха 40-ия километър за 1:59:56, а около половин километър по-късно Кирос поведе за първи път, докато изкачваха поредния от многото хълмове по трасето.

Гобена го последва, но не след дълго Кирос отново ускори. Поглеждайки през рамо, той не видя сериозна заплаха и достигна финалната линия с рекордно време за трасето от 2:06:06.

Гобена удържа второто място, на 10 секунди зад победителя, докато Рамаконгоана беше трети с 2:06:47, а Кипчоге завърши десети с 2:08:31. Титлите на Австралия бяха спечелени от Лиан Помпеани (2:24:47) и Хафту Стринцос (2:11:27).

"Конкуренцията беше много тежка“, каза Кирос. "Това са силни атлети, но работихме заедно и ето ни тук.“

На въпрос дали е очаквал да бяга толкова бързо, той отговори: "Да, подготвих се добре. Трасето е с изкачвания и спускания. Щастлив съм.“

Снимки: Gettyimages