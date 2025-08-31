“Атлетическа академия за деца“ завърши с отборно състезание по “Детска атлетика“

Популярни
  • 31 авг 2025 | 10:07
Финалният етап от официалната програма на спортния лагер по програмата “Атлетическа академия за деца“, реализирана от Министерството на младежта и спорта, Българска федерация лека атлетика и община Панагюрище бе на 28 август на стадион “Орчо войвода“. Над 200 деца от над 20 атлетически клуба от цялата страна участваха в заниманията, а поради големия им брой те бяха разделени на две възрастови групи по шест отбора.

Всички деца преминаха по станции с бягане, скокове и хвърляния, а завършекът на състезанието бе 8 минутно бягане по обиколката на стадион “Орчо войвода“.

Всички деца бяха наградени с грамоти от кмета на община Панагюрище – Желязко Гагов, заместник кмета Ивайло Иванов и Християн Касабов – сребърен медалист от Eвропейското първенство за юноши и девойки под 20 години Тампере 2025 на 110 м с препятствия.

В началото на лагера децата и техните наставници получиха фланелки и шапки с логото на програмата.

Програмите “Детска атлетика“ се реализират централизирано от Българска федерация лека атлетика от 2013-а година, а от 2017-а Министерството на младежта и спорта подпомага активно инициативата благодарение на което проекти като: “Да открием 100 таланта за атлетиката в България“. “200 таланта за атлетиката в България“ и “Атлетическа академия за деца“ се разпространяват в цялата страна, а масови специализирани лагери са провеждани в Долна баня, Кюстендил, Хисаря и Панагюрище.

Ефектът от тази програма и многобройните детски и юношески турнири и вериги в България като „А1 атлетика за младежи“, “Гоу кидс“, “Атлетиката търси таланти“, “Балкан геймс“, турнир “Приключение“ и т.н., доведоха до рекорден брой участници на България на европейски и световни първенства за юноши и девойки.

През 2022 и 2023 г. титли и медали от шампионати за подрастващи заслужиха Пламена Миткова, Лъчезар Вълчев, Божидар Саръбоюков, Васил Русенов и Пламена Чакърова.

През 2024-та за първи път от десетилетия българският отбор за Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Банска Бистрица 2024 бе с 19 атлети, а на Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Лима се представихме с 11 атлети.

atletikabg.com

