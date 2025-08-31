Популярни
Тони Фъргюсън се върна към победите

  • 31 авг 2025 | 08:28
Тони Фъргюсън се върна към победите

Тони Фъргюсън се завърна в графата с победи, но успехът му бе съпътстван от противоречиви ситуации.

Бившият временен шампион на UFC в лека категория направи своя боксов дебют в събота срещу опитния инфлуенсър-боксьор Salt Papi. Срещата се проведе на галавечерта Misfits Boxing 22 в събота. След като загуби първите два рунда, Фъргюсън успя да стигне до победа с технически нокаут в третия, докато Papi беше притиснат до въжетата. Спирането на мача обаче изглеждаше твърде прибързано, въпреки че Papi започваше да губи баланса си.

В първия рунд Papi демонстрира по-големия си боксов опит. Фъргюсън беше агресорът и вървеше напред, но плати цената на няколко пъти, след като Papi го намери с два или три точни удара и лесно спечели откриващата част. „El Cucuy“ вдигна оборотите във втория рунд, като намери повече увереност и успех с ударите си, но Papi отново пласира далеч по-значимите попадения.

С началото на третия рунд инерцията в мача се промени изцяло в полза на Фъргюсън. Той започна да намира целта все по-често, а Papi видимо започна да се огъва под напрежението. Фъргюсън пласира около 15 безответни удара преди реферът да се намеси.

С тази победа Фъргюсън прекъсва серия от осем поредни загуби. Това е първият му успех от победата над Доналд Серони на UFC 238 през юни 2019 г.

