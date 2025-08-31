Тони Фъргюсън се върна към победите

Тони Фъргюсън се завърна в графата с победи, но успехът му бе съпътстван от противоречиви ситуации.

Бившият временен шампион на UFC в лека категория направи своя боксов дебют в събота срещу опитния инфлуенсър-боксьор Salt Papi. Срещата се проведе на галавечерта Misfits Boxing 22 в събота. След като загуби първите два рунда, Фъргюсън успя да стигне до победа с технически нокаут в третия, докато Papi беше притиснат до въжетата. Спирането на мача обаче изглеждаше твърде прибързано, въпреки че Papi започваше да губи баланса си.

В първия рунд Papi демонстрира по-големия си боксов опит. Фъргюсън беше агресорът и вървеше напред, но плати цената на няколко пъти, след като Papi го намери с два или три точни удара и лесно спечели откриващата част. „El Cucuy“ вдигна оборотите във втория рунд, като намери повече увереност и успех с ударите си, но Papi отново пласира далеч по-значимите попадения.

С началото на третия рунд инерцията в мача се промени изцяло в полза на Фъргюсън. Той започна да намира целта все по-често, а Papi видимо започна да се огъва под напрежението. Фъргюсън пласира около 15 безответни удара преди реферът да се намеси.

Do you agree with the ref’s decision of Tony Ferguson’s stoppage against Salt Papi? 🤔 pic.twitter.com/1mbybLtlDl — KSI NEWS (@ksinews_) August 30, 2025

С тази победа Фъргюсън прекъсва серия от осем поредни загуби. Това е първият му успех от победата над Доналд Серони на UFC 238 през юни 2019 г.