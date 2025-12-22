Популярни
Иван Пешев: Десетки хиляди ще следват заветите на Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 12:35
Иван Пешев: Десетки хиляди ще следват заветите на Боян Радев

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев говори пред медиите на поклонението на великия шампион Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст в края на миналата седмица.

"Тук сме да почетем не само великия спортист, но и човека Боян Радев. Сигурен съм, че всички негови завети към състезателите ще останат", каза той.

"Човещината и добротата, която имаше у себе си трябва бъдат пътеводна светлина за младите ни спортисти и хората в България", добави министърът.

"Сигурен съм, че той ще остане завинаги в историята на спорта и десетки хиляди наши деца ще следват неговия завет, неговия път. Дълбок поклон", каза още Иван Пешев.

