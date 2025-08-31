Популярни
  3. Аморим: Изобщо не вярвах, че Бруно ще пропусне втора поредна дузпа

  • 31 авг 2025 | 04:36
Мениджърът Рубен Аморим не е гледал дузпата на Бруно Фернандеш в края на мача между Манчестър Юнайтед и Бърнли, защото е бил сигурен, че португалският халф ще вкара победния гол. Капитанът на "червените дяволи" бе точен в добавеното време и те спечелиха първа победа за сезона в английското първенство по футбол. 

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа
"Предпочитам да гледам феновете при дузпите. Каквото се случи, това е. В същия момент си мислех, че ще бъде напълно справедливо, ако спечелим мача. Изобщо не вярвах, че Бруно ще пропусне втора поредна дузпа", заяви португалецът.

Аморим, който не гледа и дузпите срещу Гримзби през седмицата, отвърна поглед при изпълнението на Фернандеш. Само преди седмица португалецът направи пропуск срещу Фулъм за равенство във втория кръг на Премиър лийг. 

"Всичко завърши добре и спечелихме заслужено. Имахме много положения и трябваше да водим повече още на почивката. За съжаление обаче през второто полувреме изглеждаше, че могат да ни вкарат с всяко притежание в близост до наказателното поле. В такива позиции бъркаме", продължи португалецът.

Накрая мениджърът коментира и нуждата от постоянство в отбора.

"Когато се влагат на макс, винаги ги обичам. Дори когато Амад Диало прави пропуски, аз пак го обичам, защото той дава всичко от себе си. Просто трябва да го правят във всеки мач", завърши Аморим.

