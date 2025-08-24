Популярни
Пламен Крумов: Момчетата се увериха, че сме много силен отбор

Рилски спортист (Самоков) се разправи с лидера в класирането в Югозападната Трета лига. Играчите на Пламен Крумов се наложиха с 4:1 над Струмска слава (Радомир) у дома.

Емре Дрянов даде аванс на „скиорите“ в 20-ата минута, а още преди почивката Георги Божилов удвои.

През второто полувреме Рилски продължи да доминира и Калоян Доковски покачи на 3:0 в 65-ата минута, а 10 след това Божилов реализира втория си гол. В 80-ата гостите отбелязаха почетно попадение, оформило крайния резултат.

„Добър мач за нашия отбор. Играта се доближаваше до предните мачове, но днес си влязоха положенията. Труден мач срещу един от основните конкуренти. Дадохме сериозна заявка за присъствие в първенството. След двете грешни стъпки в началото започваме да набираме инерция. Момчетата все повече се убеждават в думите ми, че сме много силен отбор. Днес го видях. След втория гол падна напрежението, направихме страхотни атаки, вкарахме красиви голове. Освен това изпуснахме още 3-4 чисти положения. Накрая резултатът можеше още да набъбне, но да не прекаляваме. Доволен съм от играта на момчетата. Получи се един празник за всички зрители, които бяха дошли на стадиона да ни подкрепят.“, сподели след срещата наставникът на Рилецо Пламен Крумов.

Това е трети пореден успех за Рилски спортист в рамките на само седем дни. Един от тях дойде за Купата на България.

В следващия си мач тимът от Самоков гостува на Балкан (Ботевград). Срещата е в събота, 30-ти август, от 18:00 часа.

„Сега е време да се възстановим и да се готвим за следващия мач с Балкан (Ботевград).“, завърши Крумов.

