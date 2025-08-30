Популярни
  Академик Бултекс 99: Няма да спрем да мечтаем, да работим и да градим

  30 авг 2025
Академик Бултекс 99 излезе с официално съобщение на страницата си във Фейсбук. Пловдивчани обявиха, че проектът за нова зала, в която да играе отборът, “вече е факт и е планиран да бъде реализиран в рамките на следващите 5 години”.

“Академик Бултекс 99” – 77 години баскетбол в Пловдив.

През 2025 година нашият клуб навършва 77 години – 77 години традиции, любов към играта и възпитаване на поколения баскетболисти.

През сезон 2020/2021 постигнахме историческо класиране – завършихме 3-ти в България, а в Балканската лига стигнахме до финал и спечелихме сребърните медали. Това бе най-успешният сезон в историята на пловдивския баскетбол.

Тогавашният кмет на града, Здравко Димитров, ни обеща, че в район Западен ще бъде изградена нова баскетболна зала – първата в Пловдив от над 50 години, която да приюти нашия отбор и да даде нов дом на пловдивския баскетбол.

В началото на 2024 година, заедно със сегашния кмет на Пловдив, Костадин Димитров, стартирахме инициативата за изграждането на собствена зала на “Академик Бултекс 99”. Проектът вече е факт и е планиран да бъде реализиран в рамките на следващите 5 години.

Тази зала ще бъде посветена на школата на клуба, в която тренират над 580 деца – бъдещето на баскетбола в града.

Именно тогава поехме и инициативата да възстановим женския баскетбол в Академик, защото вярваме, че баскетболът в Пловдив трябва да бъде пълен, жив и обичан от всички.

Искаме да благодарим на нашият президент Васил Врачев и собственика на нашият основен спонсор Стефан Башев, че през всичките тези години не се отказаха от своята мисия да помагат на баскетбола в Пловдив.

Ние няма да спрем да мечтаем, да работим и да градим.

Защото Пловдив заслужава своя баскетболен дом”, написаха от Академик в социалната платформа.

Снимка: БК Академик Пловдив / Фейсбук

