  Израел Олатунде подобри националния рекорд на Ирландия на 100 метра

Израел Олатунде подобри националния рекорд на Ирландия на 100 метра

  30 авг 2025 | 17:21
  • 232
  • 0
Израел Олатунде подобри националния рекорд на Ирландия на 100 метра

Израел Олатунде подобри собствения си национален рекорд на 100 метра по време на турнира BFTTA Open в Лий Вали, Лондон, днес следобед. Атлетът от Tallaght AC записа време от 10.08 секунди, подобрявайки с 0.04 секунди предишното си върхово постижение, поставено през август миналата година.

Олатунде завърши на второ място след британеца Юджийн Амо-Дадзи, който постигна нов личен рекорд от 9.87 секунди при попътен вятър от +2.0 м/с – перфектни условия за състезанието.

Предишният национален рекорд на Олатунде от 10.12 секунди също беше поставен в Лондон по време на NEB Open през 2024 г.

23-годишният спринтьор не участва на финалите на ирландския национален шампионат в Сантри по-рано този месец, след като се оттегли поради лека контузия.

Времето на Олатунде подлежи на ратификация от Световната атлетика.

Снимки: Imago

