Треньорът на Мадалена: Махачев има по-слаба поносимост на удари от Белал

Треньорът на Джак Дела Мадалена смята, че неговият боец притежава нужните качества, за да поднесе изненада срещу Ислам Махачев.

Шампионът в полусредна категория Дела Мадалена (18-2 MMA, 8-0 UFC) ще направи първа защита на титлата си срещу Махачев (27-1 MMA, 16-1 UFC) в главното събитие на UFC 322 на 15-и ноември в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Дела Мадалена спечели титлата в полусредна категория, след като надделя над Белал Мохамед на UFC 315 през май. Австралиецът успя да задържи битката предимно в стойка, надигравайки Мохамед в продължение на пет рунда. Неговият главен треньор Бен Викърс обаче не е сигурен, че Махачев ще може да понесе същото количество удари като Мохамед.

„Просто не мисля, че Ислам има брадичката, която има Белал“, заяви Викърс пред Submission Radio. „Знаем със сигурност, че ако Джак уцели някого чисто в брадичката, той може да падне. Така че това може да се случи в първата минута, може да се случи в 24-ата минута, може да се случи след три рунда. Джак обича дългите битки. Обича да е в октагона, но очевидно не ни плащат за извънреден труд“

„Така че, ако се появи възможност, ще се радваме да се възползваме. Белал е известен с може би най-доброто кардио в UFC, а Джак го надмина. Белал беше по-уморен от Джак към края на битката. Кардиото на Джак е изключително. Силата му е изключителна. Харесва ми този двубой – наистина“, добави той.

Викърс отхвърли твърдението, че Мохамед е загубил от Дела Мадалена, защото е избрал да се бие в стойка, вместо да използва борбата си. Той беше попитан какво очаква от плана за игра на Махачев.

„Не мисля, че той ще излезе и ще се опита да тества играта си в стойка, но също така не мисля, че ще прибързва“, каза Викърс за Махачев. „Той е много уравновесен. Той е много умел боец от най-високо ниво. Няма да бърза и да се хвърля към краката на Джак, но ще се опита да го хване възможно най-бързо – дори само за да се опита да го измори в ранните етапи на битката и да го вкара в своя свят бързо. Той ще понесе удари от Джак, както направи Белал, ако остане в стойка.“

„Така че съм сигурен, че той няма да иска да остава там възможно най-дълго. Всички сме чували Хабиб в ъгъла да се кара на Ислам, когато не търси събаряне. Определено мисля, че ще има голямо влияние от страна на Хабиб в опитите му да накара Ислам да търси събаряне често и рано, но няма да има бързане и паника. Този човек е хладнокръвен, спокоен, уравновесен и е феноменален боец.“