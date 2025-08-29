Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Обявиха дългоочакваната главна битка на UFC 322

Обявиха дългоочакваната главна битка на UFC 322

  • 29 авг 2025 | 11:06
  • 961
  • 0

Шампионът в полусредна категория Джак Дела Мадалена ще се изправи срещу бившия шампион в лека категория Ислам Махачев на UFC 322, което ще се проведе на 15 ноември в „Мадисън Скуеър Гардън“, Ню Йорк. Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт официално обяви двубоя в четвъртък вечер чрез включване на живо в Инстаграм.

Дела Мадалена (18-2 MMA, 8-0 UFC) ще се опита да защити титлата си за първи път, след като през май изненада Белал Мохамад и го победи с единодушно съдийско решение в пет рунда.

С този успех австралиецът завърши впечатляваща серия от Dana White’s Contender Series до шампионската слава в UFC, като по пътя си записа победи над Пийт Родригес, Рамазан Емеев, Дани Робъртс, Ранди Браун, Басил Хафез, Кевин Холанд и Жилберт Бърнс преди мача за титлата.

Махачев (27-1 MMA, 16-1 UFC) оваканти титлата в лека категория, за да преследва злато във втора дивизия. Последната му защита беше срещу Ренато Мойкано през януари и беше четвъртата след като спечели пояса от Чарлс Оливейра през октомври 2022 г. Той има и две победи за титлата срещу Александър Волкановски и една срещу Дъстин Порие.

С добавянето на този мач програмата за UFC 322 включва:

Шампионът Джак Дела Мадалена vs. Ислам Махачев – за титлата в полусредна категория

Шампионката Валентина Шевченко vs. Жанг Вейли – за титлата в категория „муха“ при жените

Леон Едуардс vs. Карлос Пратес

Ерин Бланчфийлд vs. Трейси Кортес

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Бойни спортове

Официално откриха Световното по джудо

Официално откриха Световното по джудо

  • 28 авг 2025 | 20:02
  • 1123
  • 0
Книга за кикбокс представиха в Ахелой

Книга за кикбокс представиха в Ахелой

  • 28 авг 2025 | 19:22
  • 996
  • 0
Тежки спаринги определиха състава ни за европейското в Чехия

Тежки спаринги определиха състава ни за европейското в Чехия

  • 28 авг 2025 | 18:53
  • 1699
  • 0
Анкалаев се закани да победи още по-убедително Перейра

Анкалаев се закани да победи още по-убедително Перейра

  • 28 авг 2025 | 16:17
  • 1042
  • 0
Преслав Николов завърши седми на Световното по джудо в София

Преслав Николов завърши седми на Световното по джудо в София

  • 28 авг 2025 | 14:08
  • 947
  • 0
Константин Стойков: Излизам на ринга само за победа

Константин Стойков: Излизам на ринга само за победа

  • 28 авг 2025 | 12:30
  • 1647
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 7850
  • 45
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 16546
  • 15
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 73757
  • 34
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 6973
  • 7
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 5268
  • 7
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 4647
  • 5