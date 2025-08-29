Обявиха дългоочакваната главна битка на UFC 322

Шампионът в полусредна категория Джак Дела Мадалена ще се изправи срещу бившия шампион в лека категория Ислам Махачев на UFC 322, което ще се проведе на 15 ноември в „Мадисън Скуеър Гардън“, Ню Йорк. Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт официално обяви двубоя в четвъртък вечер чрез включване на живо в Инстаграм.

Дела Мадалена (18-2 MMA, 8-0 UFC) ще се опита да защити титлата си за първи път, след като през май изненада Белал Мохамад и го победи с единодушно съдийско решение в пет рунда.

С този успех австралиецът завърши впечатляваща серия от Dana White’s Contender Series до шампионската слава в UFC, като по пътя си записа победи над Пийт Родригес, Рамазан Емеев, Дани Робъртс, Ранди Браун, Басил Хафез, Кевин Холанд и Жилберт Бърнс преди мача за титлата.

Махачев (27-1 MMA, 16-1 UFC) оваканти титлата в лека категория, за да преследва злато във втора дивизия. Последната му защита беше срещу Ренато Мойкано през януари и беше четвъртата след като спечели пояса от Чарлс Оливейра през октомври 2022 г. Той има и две победи за титлата срещу Александър Волкановски и една срещу Дъстин Порие.

С добавянето на този мач програмата за UFC 322 включва:

Шампионът Джак Дела Мадалена vs. Ислам Махачев – за титлата в полусредна категория

Шампионката Валентина Шевченко vs. Жанг Вейли – за титлата в категория „муха“ при жените

Леон Едуардс vs. Карлос Пратес

Ерин Бланчфийлд vs. Трейси Кортес

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages