Струмска слава вкара 5 на Балкан

В първия си домакински мач за сезона, Струмска Слава постигна категоричен успех с 5:0 над гостите от Балкан (Ботевград).

Срещата започна добре за отбора на "Славата" и в 12-ата минута резултата бе открит, след като капитанът Александър Аспарухов центрира добре, и Денислав Мицаков отбеляза за 1:0.

След гола атаките на нашия отбор се редяха една след друга, като след хубаво центриране на Денислав Мицаков и последвало неразчетено излизане на вратаря на гостите, топката стигна до Дейвид Джоров, той стреля от въздуха но ударът му срешна тялото на защитник на гостите.

Димитър Владимиров направи хубаво центриране в наказателното поле, Любомир Тодоров овладя и стреля в долния ляв ъгъл на вратата на Балкан, но вратаря Стоименов спаси със сетни усилия.

Течеше 25-ата минута, когато бе отсъден пряк свободен удар. Зад топката застана Александър Аспарухов, който с ювелирно изпълнение покачи на 2:0.

Доброто развитие на срещата даде импулс и настроение в играта на Струмска Слава, и капитанът Аспарухов направи хубав пас в коридор, до който стигна Димитър Владимиров и бе фаулиран в наказателното поле. Главният съдия Геро Писков бе категоричен и посочи бялата точка - дузпа за "Славата".

С използването на дузпата се нагърби Александър Аспарухов, който бе точен и резултата стана класически.

При този резултат двата отбора се оттеглиха на почивка.

Втората част, абстрахирайки се от резултата, гостите започнаха по активно. При един пряк свободен удар, капитанът на Балкан - Павел Петков стреля, но Йордан Димитров бе на висота. При по активната си игра в началото на втората част, гостите оставяха доста празни пространства, и при една от тези ситуации Милен Войнов направи хубав извеждащ пас за Алекс Дамянов, който нахлу на скорост но стреля във вратаря.

В 65-ата минута Милен Войнов отне една топка в средата на терена, подаде я на Аспарухов, той напредна с нея и стигна до наказателното поле, където направи успореден пас, Чавдар Христов майсторски пропусна топката и тя достигна до Димитър Владимиров, който с премерен удар я прати във вратата на Стоименов за 4:0. Този резултат не отказа гостите, и те направиха атака завършила с добре насочен удар, който Йордан Димитров спаси с лекота.

Освен головете до този момент на срещата, "радомирци" удариха и греда. Тя бе на сметката на юношата на клуба - Емилиян Петров, който получи добро центриране от Алекс Дамянов и стреля от въздуха. Чавдар Христов също опита късмета си с добре насочен удар в долния ляв ъгъл на вратата на Балкан, но вратаря изби в страни. В ответната аката, гостите можеха да стигнат до почетно попадение, но Димитър Владимиров бе на точното място в точното време и изби топката.

Крайния резултат 5:0 оформи Емилиян Петров, който получи много хубаво центриране от Виктор Стойков. Това беше първи гол на Емилиян за мъжкия отбор на Струмска слава, чийто юноша е.