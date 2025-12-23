Частично са ясни плановете на Монтана за зимна подготовка

Монтана ще стартира зимната си подготовка на 5 януари 2026 година, обявиха от клуба. В първите два дни всички футболисти ще преминат задължителните медицински и функционални изследвания. Отборът вече е в коледна ваканция, като повечето от чужденците вече са по родните места. Първи за южната ни съседка Гърция потегли полузащитникът Илиас Илиадис.

През следващата седмица от стадион „Огоста“ ще обяват изцяло програмата за зимна подготовка. По-голямата част от нея най-вероятно ше бъде в турския курорт Алания, където отборът ходи неизменно в последните години.

Монтана завърши есенния дял от първенството в Първа професионална лига на 14-то място с актив от 15 точки – 3 победи, 6 равни и 10 загуби, при голова разлика 14:33. Отборът е само на една точка от 13-та позиция, която праща на бараж и която се заема от Берое. Целта пред него е да се изкачи поне с две места по-нагоре в таблицата, което ще му гарантира оставане в елита и през следващия сезон.