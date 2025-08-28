Михал Винярски май е готов със състава на Германия за СП

Полският селекционер на националния отбор на Германия Михал Винярски май е готов със състава на Бундестима за предстоящото Световно първенство за мъже във Филипините (12 - 29 септември).
Германците, които са съперник на Българи в предварителна Група Е на Мондиал 2025 ще участват на приятелския международен турнир Fipav Cup Men Elite в Торино от 29 до 31 август.
В турнира ще участват още отборите на Италия, Нидерландия и Турция.
Германия е първият съперник на България на Мондиал 2025.
На 13 септември възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат срещу Бундестима от 12:30 часа в Манила.
Михал Винярски определи 14 волейболисти, с които Германия ще участва на турнира в Торино и има голяма вероятност точно те да представят Бундестима на Мондиал 2025.
Сред неговите избраници е неостаряващият 41-годишен диагонал Георг Гроцер.
Състав на Германия за турнира в Торино:
Разпределители:
Ерик Бургграф
Ян Цимерман
Диагонали:
Георги Гроцер
Филип Джон
Посрещачи:
Тобиас Бранд
Тео Мовинкел
Тим Петер
Мориц Райхарт
Ерик Рьорс
Централни блокировачи:
Антон Бреме
Флориан Краге
Тобиас Крик
Симон Торви
Либеро:
Леонард Гравен.