Михал Винярски май е готов със състава на Германия за СП

  • 28 авг 2025 | 16:45
  • 259
  • 0
Полският селекционер на националния отбор на Германия Михал Винярски май е готов със състава на Бундестима за предстоящото Световно първенство за мъже във Филипините (12 - 29 септември).

Германците, които са съперник на Българи в предварителна Група Е на Мондиал 2025 ще участват на приятелския международен турнир Fipav Cup Men Elite в Торино от 29 до 31 август.

В турнира ще участват още отборите на Италия, Нидерландия и Турция.

Германия е първият съперник на България на Мондиал 2025.

На 13 септември възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат срещу Бундестима от 12:30 часа в Манила.

Михал Винярски определи 14 волейболисти, с които Германия ще участва на турнира в Торино и има голяма вероятност точно те да представят Бундестима на Мондиал 2025.

Сред неговите избраници е неостаряващият 41-годишен диагонал Георг Гроцер.

Състав на Германия за турнира в Торино:

Разпределители:

Ерик Бургграф

Ян Цимерман

Диагонали:

Георги Гроцер

Филип Джон

Посрещачи:

Тобиас Бранд

Тео Мовинкел

Тим Петер

Мориц Райхарт

Ерик Рьорс

Централни блокировачи:

Антон Бреме

Флориан Краге

Тобиас Крик

Симон Торви

Либеро:

Леонард Гравен.

