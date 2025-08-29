Популярни
Нови лоши новини и сериозни проблеми за Италия и Де Джорджи

  • 29 авг 2025 | 17:08
  • 520
  • 0

Настоящият световен шампион за мъже Италия и селекционерът Фердинандо Де Джорджи имат нови сериозни проблеми броени дни преди началото на Мондиала във Филипините. След контузията на Даниеле Лавиа от Италианската волейболна федерация (FIPAV) съобщиха лоши новини свързани с травми на още двама от основните играчи - центърът Джовани Гарджуло и диагоналът Юри Романо.

Гарджуло е получил сериозно разтежение на сухожилието на десния крак по време на тренировка в Торино. Изследванията са показали разкъсване на капсулната връзка. Играчът е получил почивка, а медицинският щаб на националния отбор ще следи отблизо състоянието му, за да определи времето за възстановяване.

Освен това диагоналът Юри Романо е получил мускулно разтежение в лявото бедро. Като предпазна мярка той ще тренира на облекчен режим, което ще помогне за възстановяването му. В следващите дни медицинският щаб ще следи функционалното му състояние, за да определи кога Романо ще може да се завърне към пълноценна работа с отбора.

Така двамата със сигурност ще пропуснат силния приятелски турнир "ФИПАВ Къп", на който Италия е домакин от днес, в който ще участват отборите на Германия, Нидерландия и Турция.

Снимки: en.volleyballworld.com

