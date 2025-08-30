Бермуда ще има една атлетка на Световното в Токио

Популярни
  30 авг 2025
Дни след като си осигури сребърен медал на Панамериканските игри за юноши и девойки, спринтьорката Кейтлин Боб се готви за дебютното си участие на Световното първенство по лека атлетика. Боб се класира за шампионата, който ще се проведе в Токио от 13 до 21 септември, благодарение на своята позиция в световната ранглиста – №63 в бягането на 400 метра при жените.

Боб ще бъде единственият атлет на Бермуда на второто по значимост състезание в леката атлетика след Олимпийските игри. 22-годишната състезателка, която отново тренира във Вирджиния, вярва, че класирането идва в точния момент, когато се опитва да си върне ритъма.

"Чувството да се класираш за Световното първенство е хубаво“, заяви 22-годишната атлетка пред The Royal Gazette.

"Особено през този сезон, в който си връщам инерцията. Лично за мен, пистата си е писта, не премислям и не се стресирам твърде много относно подготовката.

Продължавам да правя това, което правех по време на сезона си в NCAA. Шампионатът на NACAC и Панамериканските игри за юноши и девойки бяха стъпка към последното състезание за сезона ми.“

