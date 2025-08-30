Кипчоге не се притеснява от загуба на маратона в Сидни: Нямам какво да доказвам

Легендата в маратона Елиуд Кипчоге разказа какво са го научили пораженията, докато се отправя към маратона в Сидни с различна нагласа. Докато се подготвя за дебюта си на маратона в Сидни в неделя, кенийската легенда Елиуд Кипчоге настоява, че неговият път в маратона е нещо повече от победи.

Пред Olympics.com той споделя, че бяганията му вече са урок по търпение, решителност и вдъхновение за другите. Кипчоге величествено се превръща в още по-силна версия на себе си.

Кенийската легенда остава невъзмутим от слуховете за оттегляне, които се носят около него, както и от всякакви съмнения относно способността му да спечели още един маратон.

"Нямам какво повече да доказвам на света“, казва той пред Olympics.com в скорошен разговор от дома си в Елдорет.

Неговата увереност се корени в години на доминация в маратона, световни рекорди и два поредни златни олимпийски медала.

В свят, обсебен от победителите, е нужна огромна емоционална сила, за да продължиш да бягаш, след като изумителната ти серия от 10 поредни спечелени маратона приключи.

Какво e научил великият маратонец от загубите?

От последните си три състезания, в които не успя да се качи на подиума, той научава това, което неговите 11 величествени победи в маратона никога не са могли да го научат.

"Научих се на търпение. Научих се да се справям с предизвикателствата. Научих се да бъда решителен в живота и че болката може да се превърне в огромна полза.“

Кенийската суперзвезда пое и нова роля като представител на спортистите в олимпийския комитет на страната си. След забележителна международна кариера, продължила 22 години, той има дълбоко разбиране за трудностите, пред които са изправени атлетите, и е мотивиран да гарантира, че гласът им ще бъде чут.

"Това е огромен шанс за мен да разширя менторството си извън бягането към ръгби, футбол, джудо, бокс и софтбол. Надявам се, че когато колегите ми спортисти ме видят тук и сега, те виждат решителност и се насърчават да преодоляват бариери.“

Париж 2024 беше повратна точка за двукратния олимпийски златен медалист. След първото си незавършване в кариерата, Кипчоге отдели време за пауза и размисъл.

Кипчоге извлича позитиви от бягането в Лондон

Въпреки че това отбеляза края на олимпийската му кариера, той увери всички, че все още има много сили. Иконата на маратона потвърди, че "трудното“ бягане във френската столица няма да бъде последното му състезание, нито ще определи бъдещето му.

Въпреки че стремежът му към безпрецедентен трети олимпийски златен медал в маратона беше осуетен от болки в гърба, той остава твърд в търсенето на слава, която за него надхвърля подиумите. Кипчоге е решен да продължи да надгражда огромното си наследство.

И както правеше през по-голямата част от последното десетилетие, той се хвърли отново в тренировки, вярвайки в себе си, и направи героично завръщане, за да спечели петата си титла от маратона в Лондон миналия април.

Въпреки че завърши шести зад сънародника си Сабастиан Саве, Кипчоге, който през ноември навършва 41 години, напусна британската столица с подновена мотивация.

"Това, което научих от Лондон, е, че постоянството и търпението все още властват... Трябваше да бъда достатъчно търпелив и моето постоянство ми помогна“, каза най-великият маратонец на всички времена, размишлявайки върху второто си шесто място в кариерата.

Какво да очакват феновете от Кипчоге в Сидни?

Той се класира шести и на маратона в Бостън – първата му загуба от 2014 г. насам. "Казвам на младите хора, че колкото повече оставате в една професия, толкова повече знания и опит придобивате, и вярвам, че точно това показвам“, каза Кипчоге.

"Маратонът е като живота. Не печелим с краката си, а със сърцата и умовете си.“

Желанието му да постига нови цели го накара да се запише за предпоследния си старт от Световните маратонски мейджъри в Австралия, с надеждата в близко бъдеще да събере и седмата си звезда в Ню Йорк.

За Кипчоге пресичането на финалната линия пръв пред операта в Сидни би било "хубаво“, но сега той има по-дълбоко разбиране за това, което наистина има значение. Той е отдаден на продължаването на кариера, която има всички белези на маратон, а не на спринт.

"Това, което правя сега, е това, което бих посъветвал по-младия себе си: "Просто имай повече търпение, повече решителност и остани дисциплиниран“, каза той.

"Огромен натиск е за мен да спечеля състезанието, но още по-голям е натискът да вдъхновя повече хора да започнат да бягат. За мен има по-голям натиск да покажа на хората в Австралия и извън нея какво е необходимо, за да се наслаждаваш на бягането, и да демонстрирам дълголетието си в спорта.“

Снимки: Gettyimages