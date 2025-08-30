Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 30 авг 2025 | 12:50
  • 361
  • 0

Спартак (Варна) - Славия 5:1
1:0 Данаил Илиев (26')
2:0 Боян Аврамов (38')
3:0 Матей Костадинов (58')
4:0 Боян Аврамов (59')
4:1 Пол Дочев (67')
5:1 Данаил Илиев (75') д

Черно море - Академик (Пловдив) 6:1
0:1 Тодор Каракитуков (3')
1:1 Максим Стоянов (5')
2:1 Самуил Атанасов (10')
3:1 Панайот Манев (15')
4:1 Максим Стоянов (18')
5:1 Максим Стоянов (72')
6:1 Борис Тодоров (73')

Дунав - Септември 3:1
1:0 Владимир Христов (4')
1:1 Никола Радев (50')
2:1 Здравко Костадинов (67')
3:1 Константин Калбанов (77')

Етър - ЦСКА 0:1
0:1 Петър Цуков (43')

Добруджа - Левски 1:3
0:1 Явор Славчев (11')
1:1 Ивелин Радков (23')
1:2 Емилиян Николов (27')
1:3 Явор Славчев (32')

Шипка Старс - Лудогорец 0:7
0:1 Николай Тодоров (36')
0:2 Даниел Рангелов (40') д
0:3 Йоан Йорданов (44')
0:4  Александър Димитров (46')
0:5 Михаил Младенов (62')
0:6 Радослав Пантаджиев (69')
0:7 Даниел Рангелов (80')

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 1:1
1:0 Алекс Цинигаров (21')
1:1 Мартин Данчев (39')

Ботев (Пловдив) - Национал 6:1
0:1 Даниел Гергинов (4')
1:1 Мартин Тодоров (33')
2:1 Мартин Тодоров (46')
3:1 Мартин Тодоров (50')
4:1 Мартин Тодоров (63')
5:1 Теодор Матев (76')
6:1 Никола Насев (80') аг

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое и Ботев си стиснаха ръцете за приятелски мач

Берое и Ботев си стиснаха ръцете за приятелски мач

  • 30 авг 2025 | 09:22
  • 1338
  • 0
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 11731
  • 138
Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

  • 30 авг 2025 | 07:45
  • 5901
  • 6
„Отбор на надеждата“ ще играе с Литва за 11-тото място на Homeless World Cup 2025

„Отбор на надеждата“ ще играе с Литва за 11-тото място на Homeless World Cup 2025

  • 30 авг 2025 | 04:47
  • 1521
  • 0
Стоилов: Загубихме две точки

Стоилов: Загубихме две точки

  • 30 авг 2025 | 03:46
  • 2321
  • 1
Ляич започна с головете за Сараево

Ляич започна с головете за Сараево

  • 30 авг 2025 | 01:39
  • 1937
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

  • 30 авг 2025 | 10:22
  • 9984
  • 20
Звезда на Барселона пропуска мача с България?

Звезда на Барселона пропуска мача с България?

  • 30 авг 2025 | 11:33
  • 5254
  • 5
Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

  • 30 авг 2025 | 11:27
  • 2620
  • 3
Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

  • 30 авг 2025 | 13:07
  • 1431
  • 0
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 11731
  • 138
Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

  • 30 авг 2025 | 07:30
  • 2798
  • 0