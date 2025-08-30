Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 15 години

Спартак (Варна) - Славия 5:1
1:0 Данаил Илиев (26')
2:0 Боян Аврамов (38')
3:0 Матей Костадинов (58')
4:0 Боян Аврамов (59')
4:1 Пол Дочев (67')
5:1 Данаил Илиев (75') д
Черно море - Академик (Пловдив) 6:1
0:1 Тодор Каракитуков (3')
1:1 Максим Стоянов (5')
2:1 Самуил Атанасов (10')
3:1 Панайот Манев (15')
4:1 Максим Стоянов (18')
5:1 Максим Стоянов (72')
6:1 Борис Тодоров (73')
Дунав - Септември 3:1
1:0 Владимир Христов (4')
1:1 Никола Радев (50')
2:1 Здравко Костадинов (67')
3:1 Константин Калбанов (77')
Етър - ЦСКА 0:1
0:1 Петър Цуков (43')
Добруджа - Левски 1:3
0:1 Явор Славчев (11')
1:1 Ивелин Радков (23')
1:2 Емилиян Николов (27')
1:3 Явор Славчев (32')
Шипка Старс - Лудогорец 0:7
0:1 Николай Тодоров (36')
0:2 Даниел Рангелов (40') д
0:3 Йоан Йорданов (44')
0:4 Александър Димитров (46')
0:5 Михаил Младенов (62')
0:6 Радослав Пантаджиев (69')
0:7 Даниел Рангелов (80')
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 1:1
1:0 Алекс Цинигаров (21')
1:1 Мартин Данчев (39')
Ботев (Пловдив) - Национал 6:1
0:1 Даниел Гергинов (4')
1:1 Мартин Тодоров (33')
2:1 Мартин Тодоров (46')
3:1 Мартин Тодоров (50')
4:1 Мартин Тодоров (63')
5:1 Теодор Матев (76')
6:1 Никола Насев (80') аг