След международния си пробив Коеч се надява да впечатли и в Токио

Малцина бяха чували за Фануел Коеч преди турнира от Диамантената лига в Париж преди два месеца. Но кенийският тийнейджър, в едва второто си състезание на 1500 метра в кариерата, се изстреля в съзнанието на спортната общественост, завършвайки втори в изключително силна конкуренция и подобрявайки световния рекорд за юноши под 20 години с 3:27.72.

Но Коеч остави своя отпечатък в историята не само в категорията до 20 години. Времето му го изкачи до девето място във вечната ранглиста при мъжете, измествайки олимпийския бронзов медалист Яред Нугусе от топ 10.

Месец по-късно в Лондон, при следващото си участие в Диамантената лига, Коеч спечели с време 3:28.82, побеждавайки световния шампион Джош Кър и други елитни атлети.

На въпроса кое постижение цени повече – световния рекорд за юноши или победата в Диамантената лига – той посочва второто.

"Гледам напред, вече не се фокусирам върху категорията до 20 години“, каза той. "Въпреки че ценя световния рекорд, който поставих в Париж и който ще остане в историята като велик момент в кариерата ми, победата над Джош Кър в Лондон беше по-значима за мен. Тя показва потенциала, който имам, и че вече мога да се състезавам с атлети при мъжете.“

Между състезанията си в Париж и Лондон Коеч спечели и на турнира в Острава с време 3:29.05. Сега той притежава три от четирите най-бързи времена на 1500 метра, постигани от атлет под 20 години, но настоява, че никога не се е фокусирал върху преследването на конкретни времена или рекорди.

Всъщност целта му в Лондон е била да спечели, тъй като му било казано, че това ще послужи като квалификация за Световното първенство в Токио. Участието му в Париж пък е било по-скоро за трупане на ценен опит.

"Когато бягах в първото си състезание от Диамантената лига в Париж, нямах опит, но вярвах, че имам потенциал“, споделя 18-годишният атлет. "Исках да видя какво ще се случи, ако достигна до последните 300 метра заедно с водещите състезатели.“

"Световното първенство ще бъде още едно ново изживяване за мен, но вярвам, че имам потенциала да спечеля медал. Знам с какви опитни бегачи ще се състезавам там, като Кър и олимпийския шампион Коул Хокър. Но не се чувствам притеснен по никакъв начин, защото знам, че подготовката, която съм направил, и съветите, които съм получил, ще бъдат достатъчни за постигане на добри резултати в Токио. Просто ще подхождам към всяко бягане стъпка по стъпка.“

Коеч е роден на 16 км от град Елдорет, в Найбери, преди да се премести в Кевапмой. Баща му умира преди раждането му, така че той и деветимата му братя и сестри са отгледани от майка си. Никой друг в семейството му не е бегач.

"Един от братята ми е пастор, друг е шофьор, трети е учител, а четвърти – механик“, казва Коеч.

Той е вдъхновен да се занимава с лека атлетика от възпитаниците на своето училище – гимназия "Сейнт Франсис Кимурон“. Световният рекордьор Дейвид Рудиша и олимпийският шампион от 2021 г. Емануел Корир са бивши ученици там.

"Техните снимки са по стените и ни насърчаваха да следваме стъпките им“, споделя Коеч, който започва кариерата си в бягането на 800 метра. "След гимназията се присъединих към тренировъчен лагер в Итън, а след това се преместих в настоящия си лагер тук, в Капсабет, където се фокусирам върху 1500 метра.“

Сега той тренира рамо до рамо с атлети като олимпийския шампион на 800 метра Емануел Уанионий и шампионката от Диамантената лига на 1500 метра Нели Чепчирчир. И двамата ще се присъединят към Коеч на Световното първенство в Токио като част от кенийския отбор.

Тренировъчните му партньори вече са оказали положително влияние върху развитието на Коеч.

"Когато си с хора, които имат големи амбиции за постижения, "придобиваш същия борбен дух.“

Снимки: Gettyimages