Ратифицираха световните рекорди за Дуплантис, Нгетич, Уанионий и Майърс

Световната атлетика официално ратифицира световните рекорди, поставени от Арманд Дуплантис, Агнес Нгетич и Емануел Уанионий, както и два световни рекорда в зала за юноши под 20 години, дело на Камерън Майърс.

Ратифицираният рекорд на Дуплантис е неговото постижение от 6.28 метра в овчарския скок, постигнато на Диамантената лига в Стокхолм на 15 юни. Това беше 12-тият световен рекорд в овчарския скок за двукратния олимпийски и световен шампион от Швеция и първият, постигнат на родна земя.

Той преодоля 6.28 м от първия си опит, добавяйки един сантиметър към предишния световен рекорд от 6.27 м, който постави в зала в Клермон-Феран на 28 февруари.

"Чувствам се напълно удовлетворен в момента. Тук имам много роднини. Първият път, когато скачах на този стадион, бях на 11 години, беше дъждовно и студено, и скочих малко под четири метра – доста високо за възрастта ми. Просто ще се насладя на това, ще се насладя на момента. Технически не ме дели много от 6.30 м. Само един перфектен ден ме дели от това постижение“, каза тогава Дуплантис.

Впоследствие той подобри световния си рекорд с още един сантиметър на турнира от Световния континентален тур (златна категория) в Будапеща на 12 август, като това постижение от 6.29 м очаква ратификация.

Кенийката Нгетич постави своя рекорд на 10 км в състезание само за жени по време на събитието adizero Road to Records в Херцогенаурах, Германия, на 26 април.

С време 29:27 Нгетич стана първата атлетка, слязла под 30 минути в бягане на 10 км само за жени. 24-годишната състезателка, която вече държеше световния рекорд на 10 км в смесено състезание (28:46), премина половината дистанция за 14:37 и спечели с повече от минута преднина, подобрявайки рекорда на покойната Агнес Джебет Тироп. Предишното върхово постижение от 30:01 беше поставено от сънародничката на Нгетич, Тироп, в Херцогенаурах на 12 септември 2021 г.

"Толкова съм развълнувана, не очаквах това. Миналата година го изпуснах за две секунди, така че исках да дойда тук днес и да опитам отново. Толкова се гордея със себе си“, сподели тогава Нгетич.

Кениецът Уанионий също постави своя световен рекорд в шосейната миля в Херцогенаурах, но година по-рано. Настоящият олимпийски шампион на 800 м пробяга дистанцията за 3:54.6 на събитието adizero Road to Records на 27 април 2024 г.

Решавайки да дебютира в бягането на миля, вместо да се състезава в коронната си дисциплина, Уанионий подобри предишния световен рекорд от 3:56.13, поставен от американеца Хобс Кеслър на Световния шампионат по шосейно бягане в Рига на 1 октомври 2023 г.

"Много съм щастлив днес. Не е лесно, но се опитах да се напъна. Треньорът ми каза, че е възможно да подобря световния рекорд“, сподели кениецът след състезанието.

Оттогава световният рекорд беше подобрен с 3:51.3 от британеца Елиът Джайлс в Дюселдорф на 1 септември 2024 г., като този рекорд беше ратифициран през март.

Двата световни рекорда в зала за юноши под 20 години бяха постигнати от австралиеца Майърс на Millrose Games в Ню Йорк, САЩ, на 8 февруари.

Завършвайки трети в състезанието Wanamaker Mile, спечелено от американеца Яред Нугусе със световен рекорд в зала от 3:46.63, тогава 18-годишният Майърс постави световен рекорд на миля в зала за юноши под 20 години с време 3:47.48, като премина през 1500 м със световен рекорд в зала за юноши под 20 години от 3:32.67. Предишният рекорд на 1500 м беше поставен от етиопеца Биниам Мехари в Торун на 6 февруари 2024 г., докато предишният рекорд на миля се държеше от самия Майърс, който пробяга дистанцията за 3:53.12 в Ню Йорк на 25 януари.