Християн Касабов и Живко Виденов преподаваха препятствия в "Атлетическа академия за деца“

Двамата най-бързи хърделисти в историята на България Християн Касабов и Живко Виденов изнесоха урок на спортния лагер в Панагюрище по програмата “Атлетическа академия за деца“. На стадион “Орчо войвода“ се събраха талантливи млади атлети от цялата страна, за да видят демонстрациите на Християн, който направи фурор на Европейското първенство за юноши и девойки под 20 години в Тампере, Финландия в началото на месец август със сребърен медал и два национални рекорда на 110 м с препятствия (0.99) – 13.49 и 13.31.

Рекордьорите на България на 110 м с препятствия – Виденов с 13.33 (височина 106.7), който е действащ треньор в София, и Касабов с 13.31 (височина 99 см) първо бяха представени на децата, а след това водещият лектор в “Атлетическа академия за деца“ Андрей Рангелов проведе загрявка на участниците.

Последва представяне на различните видове препятствия с инвентар на “Поланик“ от местния атлетически клуб Оборище-Панагюрище. Децата видяха отблизо хърдели с височина 91.4 см, 99 см и 106.7 см.

Децата установиха, че най-малките участници в академията Виторио на 5 г. от Атлет- Мездра и Божидар на 4 г. от Атлетик Луковит са високи точно колкото мъжките препятствия – т. е. около 107 см.

Последва демонстрация на Християн Касабов, който направи пробягвания на пет крачки между три препятствия с височина 91.4 см.

След това децата пробваха техниката на минаване над препятствията от “Детската атлетика“, а по-опитните бягаха и на истинските препятствия, като младите таланти от клуба на Касабов „Супер спорт“ – Варна показаха добри изпълнения.

Живко Виденов и Християн Касабов даваха и наставления на подрастващите атлети заедно с треньорите участващи в лагера на „Атлетическа академия за деца“.

Касабов е настоящият рекордьор на България за юноши под 18 години с 13.40 (91.4) и под 20 години с 13.31 (99 см).

Виденов държи вече 25 години рекорда при мъжете с 13.33 (106.7 см).

Ето и топ 5 при мъжете на 110 м с препятствия (106.7 см):

13.33 1.5 Живко Виденов 2000

13.46 -0.3 Пламен Кръстев 1984

13.54 1.2 Николай Шилев 1984

13.56 -0.1 Станислав Станков 2021

13.59 1.5 Венцислав Радев 1983

Рекорди за юноши:

Под 18 години (91.4 см):

13.31 0.6 Християн Касабов 2025

Под 20 години (99 см):

13.40 1.2 Християн Касабов 2024

