Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. "Човече, засрами се!" Бизнесмен предизвика гнева на целия свят с тази постъпка на US Open

"Човече, засрами се!" Бизнесмен предизвика гнева на целия свят с тази постъпка на US Open

  • 30 авг 2025 | 12:08
  • 369
  • 0
"Човече, засрами се!" Бизнесмен предизвика гнева на целия свят с тази постъпка на US Open

Полският тенисист Камил Майчжак се класира за третия кръг на US Open след победа над Карен Хачанов, но моментът на радост след мача беше помрачен от срамна постъпка на човек от публиката, която предизвика огромно обществено осъждане. След края на мача, докато поздравяваше публиката, Майчжак реши да подари шапката си на момче на трибуните. Мъж от първия ред обаче грабна шапката и я прибра в чантата си, игнорирайки опитите на детето да се добере до сувенира. Видеото от случката бързо стана популярно, а самоличността на мъжа беше разкрита – оказа се, че е известен полски бизнесмен, собственик на частна компания.

По темата се изказа и известният американски актьор, подкастър и комик Адам Карола, който написа кратко: „Трябва да го засрамим!“. Малко след това в коментарите се появи самоличността на този човек, който сега със сигурност се срамува от постъпката си.

В този момент самият Майчжак не е забелязал какво се е случило, тъй като е раздавал автографи. Когато по-късно видял видеото, той реагира с публикация в Instagram и помоли за помощ, за да намери момчето.

След мача не видях, че шапката ми не е стигнала до момчето. Имам достатъчно шапки, така че... Хора, можете ли да ми помогнете да намеря момчето от мача? Ако ти или родителите ти видите това, моля, свържете се с мен на лично съобщение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Джокович: Трябва да свикна, че във всеки мач може да ми се случи нещо

Джокович: Трябва да свикна, че във всеки мач може да ми се случи нещо

  • 30 авг 2025 | 13:25
  • 1007
  • 0
Ден 7 на US Open: Синер, Гоф и Швьонтек приковават вниманието

Ден 7 на US Open: Синер, Гоф и Швьонтек приковават вниманието

  • 30 авг 2025 | 12:59
  • 2202
  • 0
Предложение за брак по време на мача на Сабаленка на US Open

Предложение за брак по време на мача на Сабаленка на US Open

  • 30 авг 2025 | 10:31
  • 5306
  • 2
Фриц отстрами американците на US Open

Фриц отстрами американците на US Open

  • 30 авг 2025 | 10:17
  • 705
  • 0
Резултати от 6-ия ден на US Open

Резултати от 6-ия ден на US Open

  • 30 авг 2025 | 07:15
  • 13200
  • 0
Джокович даде само сет на една от любимите си жертви

Джокович даде само сет на една от любимите си жертви

  • 30 авг 2025 | 05:36
  • 6981
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 5237
  • 3
Новият футболист на Левски вече е при "сините"

Новият футболист на Левски вече е при "сините"

  • 30 авг 2025 | 14:28
  • 12341
  • 11
Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

  • 30 авг 2025 | 16:15
  • 7052
  • 28
Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

  • 30 авг 2025 | 13:07
  • 11973
  • 6
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 17071
  • 183
Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

  • 30 авг 2025 | 15:30
  • 4772
  • 0