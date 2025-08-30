"Човече, засрами се!" Бизнесмен предизвика гнева на целия свят с тази постъпка на US Open

Полският тенисист Камил Майчжак се класира за третия кръг на US Open след победа над Карен Хачанов, но моментът на радост след мача беше помрачен от срамна постъпка на човек от публиката, която предизвика огромно обществено осъждане. След края на мача, докато поздравяваше публиката, Майчжак реши да подари шапката си на момче на трибуните. Мъж от първия ред обаче грабна шапката и я прибра в чантата си, игнорирайки опитите на детето да се добере до сувенира. Видеото от случката бързо стана популярно, а самоличността на мъжа беше разкрита – оказа се, че е известен полски бизнесмен, собственик на частна компания.

По темата се изказа и известният американски актьор, подкастър и комик Адам Карола, който написа кратко: „Трябва да го засрамим!“. Малко след това в коментарите се появи самоличността на този човек, който сега със сигурност се срамува от постъпката си.

В този момент самият Майчжак не е забелязал какво се е случило, тъй като е раздавал автографи. Когато по-късно видял видеото, той реагира с публикация в Instagram и помоли за помощ, за да намери момчето.

След мача не видях, че шапката ми не е стигнала до момчето. Имам достатъчно шапки, така че... Хора, можете ли да ми помогнете да намеря момчето от мача? Ако ти или родителите ти видите това, моля, свържете се с мен на лично съобщение.

