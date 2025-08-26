Пол Хюз: Ще пречупя Усман Нурмагомедов и чакам трилогия

Пол Хюз не само предвижда какво ще се случи в реванша му с Усман Нурмагомедов, но и какво ще последва след шампионския им сблъсък.

Хюз (14-2) и Нурмагомедов (19-0) ще се изправят един срещу друг на 3-и октомври в главното събитие на "PFL Champions Series" в Дубай. Двамата премериха сили за първи път през януари в равностоен и атрактивен шампионски двубой. В крайна сметка Нурмагомедов защити титлата си на PFL в лека категория и запази статуса си на непобеден боец.

Реваншът между Усман Нурмагомедов и Пол Хюз е потвърден

Хюз, който според мнозина направи достатъчно, за да спечели първия мач, е уверен, че този път ще си свърши работата.

„Ще го пречупя“, заяви Хюз пред MMA Junkie Radio. „Ще го пречупя към края на този мач. Може и да го нацеля преди това. Видяхте последната ми битка: нокаут за 34 секунди. Разбира се, че имам тази способност. Но това, което наистина искам да се случи, е да сломя този човек.“

Хюз очаква да няма забавяне за трети мач, ако ръката му бъде вдигната през октомври. Той иска незабавно да проведе трета битка с Нурмагомедов и да не остави никакво съмнение, че е по-добрият боец.

„Веднага щом спечеля, ще поискам трилогия“, каза Хюз. „Знаете, че точно това ще направя. Хайде, момчета: аз съм състезател. Няма да има никакви въпроси. След като го отстраня този път, резултатът ще е едно на едно и трябва да се уверя, че ще сложа точка на спора веднъж завинаги. Ще поискам трилогия.“

Все още има време до реванша между Нурмагомедов и Хюз. Между двата лагера се натрупа известно напрежение заради коментарите след първата им среща. Хюз не може да обещае, че подготовката за мача ще бъде приятелска, но поне от негова страна, той няма да хвърли първия камък.

„Предполагам, че времето ще покаже“, каза Хюз. „Винаги подхождам с уважение. Така правя бизнес. Но ако някой ме нападне, бъдете сигурни, че ще отвърна и видяхте това наскоро. Имаше някои "туитове" от неговия мениджър, насочени към мен, и ако нападнеш ирландец с обиди, по-добре повярвай, че ще получиш отговор. Винаги ще бъда уважителен, освен ако някой не прояви неуважение към мен.“