Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

  • 30 авг 2025 | 11:27
  • 533
  • 1
Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

Легендата на българския футбол Христо Стоичков е вторият гост в подкаста на Българския футболен съюз „Да поговорим за футбол“. Носителят на „Златната топка“ разкри подробности как и кога се стигна до поканата от Джани Инфантино за работа във ФИФА, както и свършеното дотук в световната централа през последните 12 месеца. Водещ акцент пък бе предстоящият мач с Испания на 4 септември в София, като Камата разказа откога датира приятелството му със селекционера Луис де ла Фуенте.

Героят и голмайстор от горещото американско лято в САЩ през 1994 година не подмина и темата с Ламин Ямал, но предпочете да насочи внимание към българските, а не испанските футболисти. 

„България се изправя срещу Испания в първия си мач и много хора са с нагласата с колко гола ще загубим, но това изобщо не е така. Първо, тези 40 хиляди, които ще присъстват на стадиона, нека се разграничат малко от репликата “Ние идваме да гледаме Испания”. Не – ти идваш да гледаш твоите деца, твоя национален отбор. Фактът, че след това на терена ще излязат 11 испанци, е най-малкият проблем. Бъди там, подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си! Аз няма какво да давам акъл – нито на нашите играчи, нито на Илиан. Страшно много уважавам Илиан Илиев, изключителен треньор, показал го е във времето и начело на Черно море. Най-искрено му желая успехи, защото той ги заслужава.“

Стоичков се върна и към мача с „Ла Роха“ от Евро 96, не пропусна да си си спомни незабравимия Трифон Иванов – за изложбата, посветена на сърцатия защитник, поместена в неговата зала на славата в София, както и за възможността да играе с него в Барселона, която така и не се реализира.

Всичко това може да видите в новия епизод на подкаста „Да поговорим за футбол“ на Българския футболен съюз.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое и Ботев си стиснаха ръцете за приятелски мач

Берое и Ботев си стиснаха ръцете за приятелски мач

  • 30 авг 2025 | 09:22
  • 1040
  • 0
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 8980
  • 115
Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

  • 30 авг 2025 | 07:45
  • 5008
  • 1
„Отбор на надеждата“ ще играе с Литва за 11-тото място на Homeless World Cup 2025

„Отбор на надеждата“ ще играе с Литва за 11-тото място на Homeless World Cup 2025

  • 30 авг 2025 | 04:47
  • 1409
  • 0
Стоилов: Загубихме две точки

Стоилов: Загубихме две точки

  • 30 авг 2025 | 03:46
  • 1979
  • 1
Ляич започна с головете за Сараево

Ляич започна с головете за Сараево

  • 30 авг 2025 | 01:39
  • 1788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

  • 30 авг 2025 | 10:22
  • 5450
  • 16
Звезда на Барселона пропуска мача с България?

Звезда на Барселона пропуска мача с България?

  • 30 авг 2025 | 11:33
  • 1057
  • 0
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 8980
  • 115
Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

  • 30 авг 2025 | 07:45
  • 5008
  • 1
Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

  • 30 авг 2025 | 07:30
  • 2348
  • 0