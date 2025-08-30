Руди Гарсия повика трима дебютанти в състава на Белгия

Селекционерът на белгийския национален отбор Руди Гарсия продължи с опитите си за освежаване на състава, като в петък обяви трима нови футболисти за квалификациите за Световното първенство срещу Казахстан и Лихтенщайн през следващата седмица.

Универсалният халф Шарл Ванхут беше възнаграден за формата си, в която помогна на Роял Юнион СЖ да спечели титлата в Белгия през миналия сезон, и замени контузения Амаду Онана, докато защитникът на Брюж Хоакин Сейс получава още един шанс, след като контузия го извади от предишните повиквателни през юни. 20-годишният вратар Майк Пендерс е включен за първи път. Той е под наем от Челси в Страсбург.

"Червените дяволи" няма да разчитат на контузения си голмайстор Ромелу Лукаку.

Белгия е на трето място в квалификационна група "J" с четири точки след два изиграни мача.

