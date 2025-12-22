Георг Щайнхаузер вече се чувства по-добре след тежко боледуване

Германският колоездач Георг Щайнхаузер вече се чувства по-добре, след като беше диагностициран с лаймска болест по-рано през годината. 24-годишният състезател спечели етап от "Джиро д'Италия" през 2024 година, след което от него се очакваха още успехи. През 2025-а обаче болестта се прояви и той имаше сериозен спад в представянията си.

"Два часа тренировки се чувстваха като четири. Просто нямах сила, нямах енергия. Веднъж прекъснах една тренировка и взех влака към вкъщи", заяви Щайнхаузер пред ДПА.

"Три дни бях вкъщи в апартамента си, не говорих с никого. Тогава разбрах, че няма как да продължа така. Имах психически проблеми, бях много отчаян, наистина бях пред депресия. Това беше моето заключение", добави той.

След много тестове диагнозата за лаймска болест беше потвърдена, а заболяването е причинено от ухапване от кърлеж. Тази болест е засягала няколко известни спортисти в миналото, включително бившият футболист на Айнтрахт Франкфурт Александър Майер.

Откакто причината за трудностите на Щайнхаузер беше потвърдена, той премина през тренировъчен лагер в Испания, а догодина се очаква да вземе участие в "Тур дьо Франс" за пръв път в кариерата си.

"В момента се чувствам добре, психически също", каза германецът.

Щайнхаузер носи фланелката на отбор "EF Education–EasyPost", който има 36 етапни победи в състезанията от Гранд Тура от 2008 година насам.