На официална церемония в Самоков бяха връчени отличията “Спортист на годината“ за 2025

На официална церемония в Самоков бяха връчени отличията "Спортист на годината“ за 2025 година. Събитието се състоя в спортната зала „Арена Самоков“, а на него присъстваха представители на общинското ръководство, народните представители Валентин Милушев и Даниел Александров, общински съветници, почетни граждани на Самоков – Ива Шкодрева, Петър Попангелов, легенди в спорта като Ивайло Йорданов, Йорданка Благоева, Красимир Анев, Васил Аджиков, треньори, родители и деца.

Както БТА писа, миналият четвъртък Общинският съвет в Самоков определи спортистите на годината. Тази вечер наградите бяха връчени от кмета на общината Ангел Джоргов, неговият заместник Венета Галева, Петър Попангелов, Ива Шкодрева, председателят на Общинския съвет Мая Христева и общинските съветници Михаил Михайлов и Християн Попов.

Кметът Ангел Джоргов каза, че в Самоков има наистина много спортисти, които са велики, които дават пример на самоковци. По думите му, в града има и професионален спорт. Той благодари на всички треньори и добави, че имат заслуга за това градът да бъде на международната сцена. Джоргов изрази желание през 2026 година самоковските спортисти да имат още повече успехи.

Скиорът Марио Матиканов от спортен клуб (СК) „Александър Логистик“ е носител на приза „Спортист на годината“ при мъжете за 2025 година в Самоков. Той получи парична премия от 1000 лева

Второто място ще зае миналогодишният носител на отличието Георги Караджинов от СК „ОУТИПИ“ с парична награда от 500 лв. Дани Чолаков от СК „Рилски скиор“ взима трето място и 250 лева, а четвъртото място е за Луко Стефанов, който получи плакет.

Димитър Божков от СК „Рилец Самоков“ е спортист на годината при юношите. Ивелин Машов – СК „Рилски скиор“ зае второто място, Боримир Николов от СК „Александър Логистик“ се нарежда на трето място, а четвърто и пето отиват при - Антоний Антонов от СК „Бороборд“ и Дафин Дончев – СК по бокс – Самоков.

Наталия Тасева от Клуб по борба „Рилски спортист“ е спортист на годината при жените. Второто място е за Кристина Рангелова от СК „ Рилец Самоков“, третото е за Сияна Ковачка от СК „ Рилски скиор“, Яна Попова от СК „Бороборд“ е на четвърто място, а на пето Николета Джелепова от СК „Александър Логистик“.

„Спортист на годината“ в категория деца до 14 години при момчетата е Илиян Чолаков от СК „Рилски скиор“, второто място е за Павел Марков от СК „Чамкория“, третото за Алекс Будинов от СК „Александър Логистик“. Четвъртото място е за Пресиян Генов от „СК по бокс Самоков“, а петото за Иван Рангелов от СК „Рилец Самоков“.

Две са наградите „Спортист на годината“ за деца до 14 годината при момичета. Те отидоха при Стела Машова от СК „Рилски скиор“ и Мартина Маринова от Спортен клуб по художествена гимнастика (СКХГ) „Джорджия“. Има и две трети места без второ за Антоанет Иванова от СК „Бороборд“ и Симона Симеонова от Клуб по борба „Рилски спортист“. Четвъртото място е за Мария Япракова от СК „Самоков 1“.

В категория „Отбор на годината“ призът е за Баскетболен клуб „Рилски спортист“ с парична награда от 2000 лева, второто място е за СК „ Самоков 1“ – Голяма формация, а третото за СКХГ „ Джорджия“ – Ансамбъл двойка.

Треньори на годината са Красимир Матиканов от СК „ Александър Логистик“ и Любомир Киров, старши треньор БК „Рилски спортист“. Те получиха по 1000 лева. Третото място е за Христо Ахтоподов от СК „Бороборд“. Второ място не е предвидено.

Поощрителна награда - плакет получиха момчетата до 13 години от баскетболния клуб Рилски спортист и момчетата от футболния клуб Рилски спортист, родени през 2015 година.

Поощрителни награди бяха връчени и на старши треньора Александър Марков от СК „ Чамкория“ по повод неговата 75-ата годишнина. Награда получи и Борислав Трифонов, треньор на момчета до 13 години от БК Рилски спортист. С плакет на Община Самоков бе наградена и Пенка Вълчева, която е била дългогодишен скиор по случай нейната 70-ата годишнина.