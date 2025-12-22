Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България стана асоцииран член на Средиземноморската хандбална конфедерация

България стана асоцииран член на Средиземноморската хандбална конфедерация

  • 22 дек 2025 | 18:12
  • 192
  • 0
България стана асоцииран член на Средиземноморската хандбална конфедерация

Българската федерация по хандбал (БФХандбал) официално беше приета за 25-ия асоцииран член на Средиземноморската хандбална конфедерация, съобщиха от централата.

Президентът на БФХандбал Росен Добрев беше делегат на 40-ия редовен изборен конгрес на Международната хандбална федерация (IHF), който се проведе в Кайро (Египет), а по време на проявата се състоя и конгрес на Средиземноморската хандбална конфедерация.

Членството на България е резултат от дългогодишните добри отношения с останалите членове на конфедерацията, както и от работата на Добрев и неговия екип, добавят от БФХандбал.

“Членството на нашата федерация ще даде възможност още през 2026 година България да вземе участие в Средиземноморските хандбални игри и отборите ни ще имат възможност да се изправят срещу едни от водещите нации в този спорт. Първата проява е за момичета, родени през 2010 година и по-късно, като ще се проведе в периода 8–15 февруари 2026-а в Прищина (Косово). Втората проява е за момчета, родени през 2008 година и по-късно, като ще се състои проведе в периода 12–19 април 2026-а в Саморин (Словакия).

По време на конгреса на международната централа вече преизбраният президент д-р Хасан Мустафа, получил 129 гласа от общо 176, награди Българската федерация по хандбал за дългогодишната ползотворна работа и сътрудничество между двете организации, както и за поредното много успешно проведено международно първенство в България – 5th IHF Men’s Emerging Nations Tournament 2025“, информираха от българската централа.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 25045
  • 105
Вторият кръг на Световното по дартс стартира с големи изненади

Вторият кръг на Световното по дартс стартира с големи изненади

  • 22 дек 2025 | 01:27
  • 4962
  • 1
Индия е начело в световната ранглиста по допинг за трета поредна година

Индия е начело в световната ранглиста по допинг за трета поредна година

  • 21 дек 2025 | 15:54
  • 883
  • 3
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 26495
  • 48
Карлос Насар се срещна със спортисти от ФАФА България в навечерието на Коледа

Карлос Насар се срещна със спортисти от ФАФА България в навечерието на Коледа

  • 21 дек 2025 | 12:20
  • 5706
  • 1
"Кралицата на шаха" по Netflix разказва историята на великата Юдит Полгар

"Кралицата на шаха" по Netflix разказва историята на великата Юдит Полгар

  • 20 дек 2025 | 18:20
  • 1199
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 3545
  • 2
90% от "Армията" вече е с козирка

90% от "Армията" вече е с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 5053
  • 26
Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 25045
  • 105
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 10086
  • 32
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 11383
  • 22
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 27474
  • 31