България стана асоцииран член на Средиземноморската хандбална конфедерация

Българската федерация по хандбал (БФХандбал) официално беше приета за 25-ия асоцииран член на Средиземноморската хандбална конфедерация, съобщиха от централата.

Президентът на БФХандбал Росен Добрев беше делегат на 40-ия редовен изборен конгрес на Международната хандбална федерация (IHF), който се проведе в Кайро (Египет), а по време на проявата се състоя и конгрес на Средиземноморската хандбална конфедерация.

Членството на България е резултат от дългогодишните добри отношения с останалите членове на конфедерацията, както и от работата на Добрев и неговия екип, добавят от БФХандбал.

“Членството на нашата федерация ще даде възможност още през 2026 година България да вземе участие в Средиземноморските хандбални игри и отборите ни ще имат възможност да се изправят срещу едни от водещите нации в този спорт. Първата проява е за момичета, родени през 2010 година и по-късно, като ще се проведе в периода 8–15 февруари 2026-а в Прищина (Косово). Втората проява е за момчета, родени през 2008 година и по-късно, като ще се състои проведе в периода 12–19 април 2026-а в Саморин (Словакия).

По време на конгреса на международната централа вече преизбраният президент д-р Хасан Мустафа, получил 129 гласа от общо 176, награди Българската федерация по хандбал за дългогодишната ползотворна работа и сътрудничество между двете организации, както и за поредното много успешно проведено международно първенство в България – 5th IHF Men’s Emerging Nations Tournament 2025“, информираха от българската централа.