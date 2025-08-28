Популярни
  Джей Вайн спечели шестия етап от Вуелтата

  28 авг 2025
Австралиецът Джей Вайн от отбора на Обединените арабски емирства спечели шестия етап от Обиколката на Испания - 170,3 километра от Олот до Андора. Това бе и първият етап с чисто планински профил, като той предложи сериозни размествания в генералното класиране, а "червено трико" на лидер неочаквано отиде при норвежеца Торстейн Трен от състава на Бахрейн-Викториъс.

Още в началото на етапа стана ясно, че голямата група, която се откъсна пред пред пелотона, ще излъчи победителя в етапа. Претендентите за генерално класиране избраха да не атакуват и да пазят сили, като в един момент тяхното изоставане спрямо бегълците достигна до почти осем минути. Все пак в края на деня то бе съкратено, но не достатъчно нито за етапна победа, нито дори за запазване на лидерските позиции.

Победител с време от 4 часа, 12 минути и 36 секунди стана Вайн, който записа трета етапна победа в кариерата си във "Вуелтата" и втора поредна за ОАЕ, след като в сряда тимът триумфира и в отборния старт по часовник.

Втори на 54 секунди от него пристигна Торстейн Трен, а трети на 1:10 минути завърши Лоренцо Фортунато от Астана. На още пет секунди зад него четвърти се класира французинът Бруно Армирай (Декатлон), а испанецът Пабло Кастрийо Сапатер (Мовистар) допълни топ 5 на 1:52 минути. Претендентите за генерално класиране пристигнаха заедно на 4:19 минути зад Вайн.

В общото подреждане след Трен следва Армирай на 31 секунди. Фортунато е трети на 1:01 минути. Белгиецът Луис Вервеке на 1:58 минути е четвърти, а петото място се заема от главния фаворит за победата - датчанина Йонас Вингегор. Лидерът на Виска Лийз а байк се движи на 2:33 минути зад Торстейн Трен.

С днешната си победа Вайн поведе и в класирането при катерачите с 24 точки, с една повече от Вервеке, докато при спринтьорите лидер е датчанинът Мадс Педерсен от Лидл-Трек със 78 места.

В петък е седмият етап от Обиколката на Испания - 188 километра от Андора ла Вела до Уеска.

