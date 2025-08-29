Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Не само победи - Литва чупи рекорд след рекорд на ЕвроБаскет 2025

Не само победи - Литва чупи рекорд след рекорд на ЕвроБаскет 2025

  • 29 авг 2025 | 19:59
  • 912
  • 0
Не само победи - Литва чупи рекорд след рекорд на ЕвроБаскет 2025

Макар и без звездата Домантас Сабонис, Литва не само печели победи, но и чупи рекорди на ЕвроБаскет 2025. Прибалтийците разпердушиниха Черна гора с 94:67 днес във втория си мач в Група B. Играчите на Римас Куртинайтис счупиха рекорда за най-много асистенции в един мач на ЕвроБаскет. Срещу черногорците Литва записа общо 35 асистенции - с 2 повече от досегашния рекорд на бивша Югославия от 2001-а.

Литва не даде шанс на Черна гора
Литва не даде шанс на Черна гора

Това е втори пореден рекорд за литовците, които при успеха си над Великобритания в първия мач от шампионата на Стария континент подобриха и върховото постижение за най-много борби в историята на ЕвроБаскет, постигайки 57 овладени топки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Ето го състава на България за Европейското по баскетбол на колички в Самоков

Ето го състава на България за Европейското по баскетбол на колички в Самоков

  • 29 авг 2025 | 13:50
  • 664
  • 0
Ден 3 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 3 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 29 авг 2025 | 21:15
  • 7371
  • 0
Баскетболните националки до 16 години се завърнаха в елитната дивизия

Баскетболните националки до 16 години се завърнаха в елитната дивизия

  • 29 авг 2025 | 00:30
  • 2322
  • 2
Дончич вкара 34, но Словения направи грешна стъпка в Полша

Дончич вкара 34, но Словения направи грешна стъпка в Полша

  • 29 авг 2025 | 00:08
  • 3227
  • 2
Ден 2 на ЕвроБаскет бе белязан с много изненади

Ден 2 на ЕвроБаскет бе белязан с много изненади

  • 28 авг 2025 | 23:43
  • 17380
  • 1
Гърция удари Италия на ЕвроБаскет

Гърция удари Италия на ЕвроБаскет

  • 28 авг 2025 | 23:41
  • 1997
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 53828
  • 201
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 91391
  • 115
Ботев (Враца) 1:0 Черно море, гол на Владислав Найденов

Ботев (Враца) 1:0 Черно море, гол на Владислав Найденов

  • 29 авг 2025 | 20:53
  • 10407
  • 6
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 19554
  • 14
11-те на Септември и Локомотив (София)

11-те на Септември и Локомотив (София)

  • 29 авг 2025 | 20:47
  • 1743
  • 3
Съставите на Лече и Милан

Съставите на Лече и Милан

  • 29 авг 2025 | 21:03
  • 774
  • 3