Не само победи - Литва чупи рекорд след рекорд на ЕвроБаскет 2025

Макар и без звездата Домантас Сабонис, Литва не само печели победи, но и чупи рекорди на ЕвроБаскет 2025. Прибалтийците разпердушиниха Черна гора с 94:67 днес във втория си мач в Група B. Играчите на Римас Куртинайтис счупиха рекорда за най-много асистенции в един мач на ЕвроБаскет. Срещу черногорците Литва записа общо 35 асистенции - с 2 повече от досегашния рекорд на бивша Югославия от 2001-а.

Литва не даде шанс на Черна гора

Това е втори пореден рекорд за литовците, които при успеха си над Великобритания в първия мач от шампионата на Стария континент подобриха и върховото постижение за най-много борби в историята на ЕвроБаскет, постигайки 57 овладени топки.

